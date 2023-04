Ready at Dawn: Offenbar große Entlassungswelle bei den The Order 1886-Machern

In den vergangenen Monaten strichen die Facebook- und Meta Quest-Macher von Meta mehr als 20.000 Stellen. Aktuellen Berichten zufolge kam es auch beim seit 2020 zu Meta gehörenden Entwicklerstudio Ready at Dawn zu zahlreichen Entlassungen.

Ready at Dawn war unter anderem für "The Order: 1886" verantwortlich.

In den vergangenen Monaten entschieden sich mehrere große US-Tech-Riesen dazu, ihre Belegschaft zum Teil deutlich zu reduzieren. Bei Microsoft wurden Anfang des Jahres beispielsweise mehr als 10.000 Stellen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens gestrichen.

Noch härter traf es die Belegschaft von Meta („Facebook“), die gleich zwei Entlassungswellen über sich ergehen lassen musste. Nachdem Ende des vergangenen Jahres 11.000 Jobs und somit knapp 13 Prozent der Stellen von Meta gestrichen wurden, wurden im letzten Monat 10.000 weitere Entlassungen angekündigt.

Aktuellen Berichten zufolge kam es auch bei den diversen VR-Game-Studios von Meta zu zahlreichen Entlassungen. Darunter den Entwicklern von Ready At Dawn, die seit Juni 2020 zu Meta beziehungsweise den Oculus-Studios gehören. Hier sollen etwa ein Drittel aller Angestellten entlassen worden sein.

Auch führende Köpfe verloren ihren Job

Dass es dabei nicht nur einfache Entwickler traf, belegt ein Tweet von Thomas Griebel. Laut dem Senior Engine- und Graphics-Programmer von „Lone Echo“ wurde im Zuge der Umstrukturierung auch der Studioleiter von Ready at Dawn entlassen. Beim Oculus-Studio Downpour Interactive („Onward“) kam es ebenfalls zu Entlassungen.

„Ich wurde gerade von Meta entlassen und arbeite nicht mehr an Onward“, twitterte der frühere Entwickler von Downpour Interactive, Michael Tsarouhas. „Heute ist der härteste Tag meiner Karriere“, schrieb hingegen „Onward“-Produzent Kasper Nahuijsen und fügte in einem Folge-Tweet hinzu: „Ich habe heute viele Kollegen und Freunde verloren.“

Ready at Dawn war in der Vergangenheit für die beiden PlayStation Portable-Titel „God of War: Chains of Olympus“ und „God of War: Ghost of Sparta“ sowie den PlayStation 4-Titel „The Order: 1886“ verantwortlich. Nach der Übernahme durch Meta veröffentlichte das Studio unter anderem „Lone Echo“, „Echo Arena“ sowie „Lone Echo 2“ für Oculus Rift.

Weitere Meldungen zum Thema:

Downpour Interactive hingegen ist für allem für den VR-Militär-Shooter „Onward“ bekannt und wurde im April 2021 von Meta übernommen.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Ready at Dawn.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren