Armored Core 6: Tom Henderson nennt ein konkretes Erscheinungsdatum

Wieder einmal sorgt Tom Henderson mit einem Leak für Aufmerksamkeit. In diesem Fall nennt er den angeblichen Release-Termin des sechsten "Armored Core"-Ablegers.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" lässt euch einen Mech steuern.

Branchen-Insider Tom Henderson nennt in seinem neuesten Blogartikel auf Insider-Gaming den Erscheinungstermin von „Armored Core VI: Fires of Rubicon“. Der bekannte Branchen-Insider hat das Datum von nicht näher genannten Quellen erfahren. Sollten sie Recht haben, kommt der Mech-Shooter am 25. August dieses Jahres heraus!

Neuer Trailer diese Woche?

Ob es sich hierbei wirklich um den Veröffentlichungstermin des Spiels handelt, ist nicht bestätigt. Jedenfalls tauchte schon in der vergangenen Woche ein Gerücht auf, das für den 28. April einen neuen Trailer versprach. Falls sich das bewahrheitet, seht ihr diesen Freitag neue Spielszenen. Möglicherweise bestätigt sich dort auch der oben genannte Termin. Wenn nicht, könnte From Software auf dem vermuteten PlayStation Showcase oder dem Summer Game Fest einen Trailer präsentieren.

Dass der neue „Armored Core“-Teil nicht mehr lange auf sich warten lässt, deutete schon diesen Monat die südkoreanische Alterseinstufung an. Allzu lange dauert es demnach nicht mehr.

Anfang März berichtete Exputer von einem Release im September oder Oktober. Wer letztendlich Recht hat, wird sich wohl bald zeigen. Wann auch immer es so weit ist: Es soll vor der großen „Elden Ring“-Erweiterung passieren.

Der Titel befindet sich für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in Entwicklung. Ihr steuert hier einen Kampfroboter, der sich nach euren Wünschen anpassen lässt. Auch wenn es sich um kein Soulsborne handelt, sollen die Bosskämpfe knallhart sein. Zudem spielen RPG-Elemente eine Rolle.

