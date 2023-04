Marvel’s Spider-Man 2: Sony grenzt Releasezeitraum ein

Sony will uns daran erinnern, dass „Spider-Man 2“ noch in diesem Jahr erscheinen wird. Die Entwicklung verläuft wohl nach Plan.

In seinem finanziellen Ergebnisbericht für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt Sony, dass „Spider-Man 2“ wie geplant noch in 2023 erscheinen wird. Auf Seite 9 des Geschäftsberichtes erklärt das Unternehmen, dass es plant, den Titel noch in diesem Geschäftsjahr zu veröffentlichen.

Das aktuelle Geschäftsjahr 2023 reicht von Oktober 2022 bis September 2023. Das bedeutet, dass Sony noch bis zum 30. September 2023 Zeit hat, „Spider-Man 2“ auf den Markt zu bringen. Diese Aussage deckt sich mit einer früheren Behauptung von Venom-Darsteller Tony Todd. Auch er war der Ansicht, dass der Titel im September 2023 erscheinen könnte.

Entwicklung kommt gut voran

Schon vor wenigen Tagen heizte Insomniac Games die Gerüchteküche an und erklärte, dass die Entwicklung von „Spider-Man 2“ gut vorankommen würde. Yuri Lowenthal, der Darsteller von Peter Parker, mischte ebenfalls mit und erzählte, dass seine Motion Capturing-Arbeiten mittlerweile abgeschlossen seien.

Auch der PS Store bestätigt, dass „Spider-Man 2“ im Herbst 2023 erscheinen wird. Das Spiel kann aktuell zwar noch nicht vorbestellt werden, doch der Releasezeitraum ist schon jetzt im Store zu finden.

Nach einer Reihe von Hinweisen folgt also nun die offizielle Bestätigung, dass die Entwicklung von „Spider-Man 2“ wie geplant verläuft. Diese Info dürfte viele Fans erleichtern, da es in den letzten Wochen keine neuen Informationen zum Spiel gab.

Durch die fehlenden Informationen ist es kein Wunder, dass sich Fans Sorgen um den Zustand des Spiels gemacht haben. Doch nun kann die Spielerschaft beruhigt aufatmen und sich womöglich auf einen actionreichen Herbst freuen.

Spätestens im August 2023 werden wir neue Details zu „Spider-Man 2“ erfahren, denn dann soll laut Tony Todd die Marketing-Kampagne des Spiels anlaufen.

„Spider-Man 2“ erscheint irgendwann in 2023 exklusiv für PS5.

