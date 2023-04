Insomniac Games: Spider-Man 2-Studio erreicht neue Mitarbeiterzahl

Insomniac Games, der Entwickler hinter „Marvel’s Spider-Man“ und „Ratchet & Clank“, kommt inzwischen auf mehr als 520 Mitarbeiter. Diese Angabe lässt sich dem Linkedin-Profil des Unternehmens entnehmen. Und auch wenn die dortige Angabe nicht unbedingt hundertprozentig genau ist, deutet sie auf ein signifikantes Wachstum des Studios hin.

Im Jahr 2021 beschäftigte der Entwickler knapp über 400 Mitarbeiter, was bedeutet, dass das Studio noch einmal um etwa 20 Prozent zulegen konnte, was nicht zuletzt dem Erfolg von „Marvel’s Spider-Man“ und den Plänen für den Nachfolger zu verdanken sein dürfte.

Spider-Man 2 offenbar im September 2023

„Marvel’s Spider-Man 2“ soll im Herbst 2023 auf den Markt gebracht werden. Den unbestätigten Angaben des „Venom“-Darstellers Tony Todd zufolge ist eine Veröffentlichung im September angepeilt.

Ebenfalls befindet sich „Marvel’s Wolverine“ in der Entwicklung und soll laut Gerüchten frühestens im Herbst 2024 anlaufen. Mehrere Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass Insomniac Games zudem an einem unangekündigten Multiplayer-Titel arbeitet.

Insomniac Games wurde im Jahr 1994 gegründet und kann auf eine langjährige Zusammenarbeit mit PlayStation zurückblicken. So werkelte das Studio an Spielen wie „Spyro the Dragon“ und „Ratchet and Clank“. 2019 kam es zur Übernahme durch Sony.

Beheimatet ist Insomniac Games im kalifornischen Burbank. Im Laufe der Geschichte des Unternehmens wurden die Videospiele, die dort entstanden, 70 Millionen Mal verkauft. Zu den bisherigen PS5-Produkten gehören „Marvel’s Spider-Man Remastered“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Wann es weitere Neuigkeiten zu „Marvel’s Spider-Man 2“ geben wird, steht noch in den Sternen. Zuletzt äußerten sich Insomniac Games und der Peter-Parker-Hersteller recht grob zum aktuellen Status. Spieler sollen noch ein wenig Geduld aufbringen.

Insomniac Games gehört wie bereits erwähnt seit 2019 zu den PlayStation Studios, die ebenfalls kontinuierlich wachsen. Erst in der vergangenen Woche gab Sony eine weitere Übernahme bekannt.

