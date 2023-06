Outriders: Immer noch kein Profit für die Entwickler

People Can Fly und Square Enix haben 2021 gemeinsam „Outriders“ herausgebracht. Später stellte sich heraus: Für den japanischen Publisher war der kooperative Loot-Shooter kein gewinnbringendes Geschäft, weshalb auch das polnische Entwicklerstudio keine Zahlung erhielt.

Stand 31. März 2023 hat sich die Situation immer noch nicht geändert. Denn nach wie vor wartet People Can Fly auf seine Lizenzgebühren. Das Studio hat darauf einen Anspruch, sobald ein bestimmter Betrag eingespielt wurde. Weil Square Enix das offenbar nicht geschafft hat, gucken die Entwickler weiterhin in die Röhre.

„Outriders“ legte tatsächlich einen schlechten Launch hin. Wie einige andere Spiele der heutigen Zeit kämpfte der Third-Person-Shooter mit einigen technischen Problemen. Nicht nur Bugs, sondern auch lange Wartezeiten beim Spielstart sind angefallen. Mit 73 Punkten ist der Metascore auch nicht besonders rosig ausgefallen.

Obwohl das Entwicklerteam den Zustand mit der Zeit massiv verbesserte und noch eine Erweiterung veröffentlichte, stellte sich weiter kein Erfolg ein. Übrigens war „Outriders“ von Tag eins an im Game Pass erhältlich.

Kooperation zwischen People Can Fly und Microsoft

In der Zwischenzeit arbeitet People Can Fly schon längst an mehreren neuen Projekten – fünf Stück genau genommen. Darunter befindet sich Project Maverick, wofür das Studio gerade eine Kooperation mit Microsoft eingegangen ist. 30 bis 50 Millionen Dollar stellen die Redmonder für das Spiel bereit, das auf einer Marke des Technologieunternehmens basiert.

Vor „Outriders“ arbeitete People Can Fly unter anderem an „Gears of War“ und „Bulletstorm“. Zudem waren die Entwickler am Battle-Royale-Hit „Fortnite“ beteiligt. Was genau als Nächstes kommt, bleibt abzuwarten.

Quelle: Tweaktown

