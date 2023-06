Marvel’s Spider-Man: Termin für die offizielle Enthüllung des Titeltracks verkündet

Zu den größten Titeln der kommenden Monate gehört zweifelsohne „Marvel’s Spider-Man 2“, das sich bei den Entwicklern von Insomniac Games in Arbeit befindet und im Herbst exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Nachdem uns Insomniac Games vor wenigen Wochen mit der ersten ausführlichen Gameplay-Präsentation versorgte und zudem frische Details zum Nachfolger nannte, kündigte das kalifornische Studio nun die nächste Präsentation an.

Die Rede ist von der offiziellen Enthüllung des Titeltracks von „Marvel’s Spider-Man 2“, die im Rahmen des „The Game Awards 10-Year Concert“ erfolgen wird.

Das besagte Konzert findet am Sonntag, den 25. Juli 2023 in Los Angeles statt. Wir können wohl davon ausgehen, dass das Main-Theme des Nachfolgers nur kurze Zeit später auch online verfügbar sein wird.

Vor wenigen Tagen wiesen die Verantwortlichen von Insomniac Games nicht nur darauf hin, dass wir in „Marvel’s Spider-Man 2“ auch Coney Island erkunden können. Zudem kündigte das Studio neue Anpassungsmöglichkeiten in Form von zusätzlichen Farben für die unterschiedlichen Anzüge an.

„Das gilt für die meisten unserer Anzüge. Wir haben jetzt diese Farbvarianten, die im Bereich der Anpassung komplett neu sind. Du schaltest also einen Anzug frei und erhältst auch diese Varianten, die wir anbieten“, kommentierte der verantwortliche Creative-Director Bryan Intihar die neuen Anpassungsmöglichkeiten.

Allerdings sind es nicht nur die zusätzlichen Farben der Anzüge, die in den letzten Tagen für Gesprächsstoff sorgten. Stattdessen sorgte die Ankündigung, dass die zehn exklusiven Anzüge der digitalen Deluxe-Edition von „Marvel’s Spider-Man 2“ nicht auf andere Art und Weise freigeschaltet werden können, für Unmut unter den Spielerinnen und Spielern.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erscheint am 20. Oktober 2023 und wird mit Peter Parker auf der einen und Miles Morales auf der anderen Seite gleich zwei spielbare Helden bieten, die sich den durchtriebenen Plänen von Bösewichten wie Venom entgegenstellen.

We're excited to debut the title track from Marvel’s Spider-Man 2 at #TheGameAwards 10-Year Concert at the iconic @HollywoodBowl on Sunday, June 25. Swing by if you’re in the LA area! 🎶

Tickets: https://t.co/thwJEJv0qK#BeGreaterTogether #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/CUfmLhYNsP

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 22, 2023