Exoprimal: Crossplay zum Launch mit einer kleinen Einschränkung

Um dafür zu sorgen, dass auf den Schlachtfeldern des in Kürze erscheinenden PvPvE-Shooters ausreichend Spielerinnen und Spieler zu finden sind, wird „Exoprimal“ mit einer Unterstützung des Crossplay-Features versehen.

Wie der verantwortliche Publisher Capcom kurz vor dem Release einräumte, hat die Crossplay-Funktion von „Exoprimal“ leider einen kleinen Haken. Zwar wird es möglich sein, auf den Schlachtfeldern gegen Spielerinnen und Spieler anzutreten, die auf einer anderen Plattform als ihr unterwegs sind, bei der Erstellung von festen Multiplayer-Partys wird jedoch keine volle Crossplay-Unterstützung geboten.

Stattdessen können sich lediglich Nutzer der folgenden Gruppen zu Partys zusammenschließen.

Zu diesem Thema äußerte sich Capcom wie folgt: „Hallo Exofighter. Wir haben die Exoprimal-Community-Diskussionen über die Möglichkeit gesehen, Partys zwischen Spielern auf verschiedenen Plattformen zu erstellen, und möchten die diesbezüglichen Funktionen des Spiels beim Start klarstellen.“

Weiter deutete Capcom an, dass die Möglichkeit, Multiplayer-Partys über alle Plattformgrenzen hinweg zu erstellen, zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte. Der Publisher dazu: „Wir prüfen derzeit Möglichkeiten, Ihnen das gemeinsame Spielen mit Ihren Freunden auf anderen Plattformen zu ermöglichen. Dies kann jedoch einige Zeit dauern. Darüber hinaus werden wir bald die vollständige Roadmap für die Titel-Updates mit Ihnen teilen!“

Abschließend wies Capcom darauf hin, dass die Entwickler die Community nach dem Launch um Feedback und Verbesserungsvorschläge bitten, die im Rahmen der umfangreichen Post-Launch-Unterstützung von „Exoprimal“ zu spielerischen Optimierungen oder gar neuen Features führen könnten.

„Exoprimal“ erscheint am kommenden Freitag, den 14. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S . Welche Inhalte zum Launch des PvPvE-Shooters auf euch warten, verraten wir euch hier.

We are investigating ways to allow you to play together with your friends on other platforms, but this may take some time. On top of that, we’ll soon be sharing the full Title Update roadmap with you!

— Exoprimal (@exoprimal) July 7, 2023