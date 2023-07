Project Q: Video-Leak zeigt erstmals die Software – Gerücht

Nach vorangegangenen Gerüchten machte Sony vor einigen Wochen Project Q offiziell. Dabei handelt es sich um einen Streaming-Handheld, der PS5-Spiele mobiler macht.

Während die Angaben zum Veröffentlichungstermin und zum Preis noch ausstehen, landete ein Video im Internet, das augenscheinlich erstmals einen weitreichenderen Blick auf die Hardware werfen lässt. Interessanter ist allerdings die gezeigte Software.

Das im nachfolgenden Tweet zu sehende Video erweckt den Eindruck, dass Project Q mit einer modifizierten Android-Version lauffähig gemacht wird. Damit könnten für Modder die Chancen gut stehen, dass sie einen Weg finden werden, andere Streaming-Anwendungen wie GeForce NOW, Shadow, Amazon Luna oder Xbox Cloud auf den Handheld zu bringen.

Parallel zum Video, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, wurden auf imgur.com einige Bilder geleakt.

