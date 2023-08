Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Gameplay-Weltpremiere auf dem Opening Night Live 2023

Auch in diesem Jahr wird die Gamescom vom Opening Night Live-Event eingeläutet, das am nächsten Dienstag stattfindet und uns von Geoff Keighley präsentiert wird.

Nachdem Keighley vor wenigen Tagen darauf hinwies, dass der Fokus in diesem Jahr auf Updates zu bereits angekündigten Projekten liegen wird, wurde ein weiteres potenzielles Highlight für einen Auftritt im Rahmen von Opening Night Live 2023 bestätigt. Die Rede ist von der im nächsten Monat erscheinenden „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“.

Hier stellt uns Keighley eine weitere Weltpremiere in Form eines Gameplay-Trailers und somit ganz neue Eindrücke aus dem Add-on in Aussicht.

In „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ wird der beliebte Schauspieler Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurückkehren. Wie Reeves in einem Ende Juni veröffentlichten Interview versprach, dürfen wir uns in „Phantom Liberty“ auf eine Spielerfahrung freuen, die eine packende Geschichte bietet und düsterer ausfällt als das Hauptspiel von „Cyberpunk 2077“.

„Night City hat so etwas wie seine eigenen Ebenen und Dogtown bringt das ganze herunter zu einem dunkleren Ort“, beschrieb Keanu Reeves den Schauplatz von „Phantom Liberty“. „Es ist dystopisch und hat eine Art von Spannung an sich, eine Unterströmung von Gewalt und Kampf.“

Zu den weiteren Spielen, die in den vergangenen Tagen für einen Auftritt auf Opening Night Live 2023 bestätigt wurden, gehören „Alan Wake 2“, „Assassin’s Creed Mirage“, „Black Myth: Wukong“, „Crimson Desert“ und „Mortal Kombat 1“. Alle präsentierten Trailer, Gameplay-Videos und Details findet ihr zeitnah natürlich auf bei uns auf Play3.

Opening Night Live 2023 findet am kommenden Dienstag, den 22. August 2023 von 20 bis 22 Uhr und somit am Vorabend der Gamescom 2023 statt. Diese Messe wiederum öffnet vom 23. bis zum 27. August 2023 ihre Pforten.

Tuesday, don't miss a world premiere new look at the gameplay of @CyberpunkGame 2077: Phantom Liberty during @gamescom Opening Night Live.

Streaming everywhere LIVE at 8p CET/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/tUVokpnN6L

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 17, 2023