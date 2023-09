Cyberpunk 2077: ARD-Doku zu Phantom Liberty und Launch-Debakel gestartet

Kurz vor dem Launch der Erweiterung wurde in der ARD-Mediathek die Doku "Inside the Game - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" veröffentlicht. Sie beschäftigt sich neben der DLC-Produktion auch mit dem holprigen Start des 2020 veröffentlichten CD Projekt-Spiels.

“Cyberpunk 2077” löste vor dem Launch einen riesigen Hype aus. Der Aktienkurs des Entwicklers CD Projekt kletterte in gigantische Höhen und zeitweise war das polnische Unternehmen der wertvollste Videospielanbieter in Europa.

Doch dann kam es zum Release von “Cyberpunk 2077”: Nachdem vorherige Reviews ein hervorragendes Spiel versprachen, da sie ausschließlich auf der PC-Version basierten, zeigten sich die Konsolenversionen in einem katastrophalen Zustand.

Sony nahm “Cyberpunk 2077” aus dem PlayStation Store und bot Rückerstattungen an. Der Aktienkurs von CD Projekt brach ein. Und auch das weitere Vorgehen ist ein Stück Videospielgeschichte, das in der ARD Kultur-Dokumentation „Inside the Game – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ mit angesprochen wird.

Einblicke in die Videospielentwicklung: Cyberpunk 2077 hinter den Kulissen

Die Doku, die in der ARD-Mediathek angeschaut werden kann, gewährt einen Einblick hinter die Kulissen der Videospielentwicklung und nimmt sich dem Werdegang von “Cyberpunk 2077” an. Ebenfalls sind die Hürden ein Thema, die während des Entwicklungsprozesses zu positiven als auch negativen Erlebnissen führten.

Ein zentrales Thema ist die Entwicklung der bevorstehenden „Cyberpunk 2077“-Erweiterung „Phantom Liberty“. Bei der Produktion ließen sich Quest Director Paweł Sasko, Studiochef Adam Badowski, Lore Director Patrick Mills und Leveldesigner Miles Tost in Warschau, Berlin und Los Angeles über die Schultern blicken.

“Der Film zeigt Menschen unter Hochdruck: Wie können die Entwicklerinnen und Entwickler kreativ arbeiten, mit der Niederlage im Rücken und mit Hassmails im Postfach? Können sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Schaffen sie es diesmal ohne Überlastungen, Panikattacken und Depressionen zu bekommen?“, so die Macher.

Das Video zu “Cyberpunk 2077” entstand als eine ARD Kultur-Dokumentation von hr, WDR, ARD Kultur und MDR. Autorinnen sind Mariska Lief und Agata Pietrzik.

Der Launch von “Phantom Liberty” steht unmittelbar bevor. Die Freischaltung der “Cyberpunk 2077”-Erweiterung erfolgt am 26. September 2023. Schon ab dem 21. September 2023 kann das Update 2.0 heruntergeladen werden, das einige größere Änderungen vornimmt.

