Cyberpunk 2077: CD Projekt empfiehlt den Spielern für das Update 2.0 einen Neustart

In den kommenden Tagen dürfen sich die Spielerinnen und Spieler von „Cyberpunk 2077“ auf die umfangreiche „Phantom Liberty“-Erweiterung und das Update auf die Version 2.0 freuen.

Das besagte Update wird am morgigen Donnerstag, den 21. September 2023 für den PC und die Konsolen der aktuellen Generation veröffentlicht. Kurz vor dem Release des Updates 2.0 legten die verantwortlichen Entwickler von CD Projekt der Community den Rat ans Herz, die Kampagne von „Cyberpunk 2077“ neu zu starten, um in den Genuss aller Neuerungen und Verbesserungen zu kommen.

„Auch wenn Sie das Spiel mit Ihrem aktuellen Charakter auf einem vorhandenen Speicherstand fortsetzen können, empfehlen wir, nach dem Update 2.0 ein neues Spiel zu starten. Aufgrund der Vielzahl an Änderungen wird ein Neuanfang Ihr gesamtes Spielerlebnis verbessern“, so CD Projekt.

Den Angaben der Entwickler von CD Projekt zufolge gibt es im Prinzip kein Element von „Cyberpunk 2077“, das im Rahmen des Updates 2.0 nicht in Angriff genommen und überarbeitet wurde. Zu den spannendsten Neuerungen gehört das generalüberholte Polizei-System, das durch ein neues Heat-System erweitert wurde und zukünftig für spannende Verfolgungsjagden sorgen soll.

Darüber hinaus bekamen die Gesetzeshüter neue Mittel und Wege spendiert, eurem kriminellen Treiben auf den Straßen von Night City Einhalt zu gebieten. Ebenfalls überarbeitet wurde der Fahrzeugkampf, in dem es nach der Installation des Updates 2.0 unter anderem möglich sein wird, auch durch Fensterscheiben zu schießen.

Wer es etwas subtiler mag, kommt bei den Auto-Hacking-Fähigkeiten für Netrunner auf seine Kosten, mit denen es möglich ist, gegnerische Fahrzeuge zu hacken oder auf andere Art und Weise zu manipulieren. Weitere Details zu den neuen Funktionen im Bereich des Fahrzeugkampfs haben wir hier für euch zusammengefasst.

Während das Update 2.0 morgen erscheint, erfolgt der PC-, PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Release der „Phantom Liberty“-Erweiterung von „Cyberpunk 2077“ am 26. September 2023.

