Nach CMA-Blockade: Neue Entscheidung über Microsofts Kauf von Activision Blizzard steht bevor

Nachdem die amerikanische FTC beim Versuch, eine einstweilige Verfügung gegen den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft zu erwirken, vor Gericht eine Niederlage einstecken musste, ist die britische Competition and Markets Authority (CMA) die einzige Regulierungsbehörde, die den Deal blockiert. Allerdings bröckelt der Widerstand.

Zunächst hatte die CMA im April dieses Jahres mit der Ankündigung überrascht, die Übernahme des Publishers durch den Xbox-Hersteller zu blockieren, da Bedenken bezüglich der Auswirkungen auf den sich entwickelnden Cloud-Gaming-Markt bestanden.

Wenig später strebte Microsoft ein Berufsverfahren gegen die Entscheidung an. Doch sowohl der Xbox-Hersteller als auch die CMA entschieden sich dafür, das Verfahren auszusetzen und eine außergerichtliche Einigung anzustreben.

Microsoft strukturierte die geplante Übernahme von Activision Blizzard um und gab bekannt, die Cloud-Streaming-Rechte an Ubisoft verkaufen zu wollen. Durch diesen Schritt sah sich die CMA dazu veranlasst, eine neue Untersuchung der Fusion einzuleiten.

“Dazu gehört eine Vereinbarung, die mit dem Abschluss unserer Fusion in Kraft tritt und die Cloud-Streaming-Rechte für alle aktuellen und neuen PC- und Konsolenspiele von Activision Blizzard, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an Ubisoft Entertainment SA, einen weltweit führenden Spielehersteller, überträgt”, so Microsoft-Präsident Brad Smith im vergangenen August.

Entscheidung könnte in der nächsten Woche fallen

Doch wie geht es weiter? Hier kommen neue Gerüchte ins Spiel, die besagen, dass es voraussichtlich in der kommenden Woche zu einer Entscheidung seitens der britischen Regulierungsbehörde bezüglich des geplanten Erwerbs von Activision Blizzard durch Microsoft kommen wird.

Denn laut einer Quelle von The Verge, die mit der Angelegenheit vertraut sein soll, möchte die Aufsichtsbehörde noch vor Ende des Monats eine vorläufige Entscheidung über den Deal, der einen Wert von rund 69 Milliarden Dollar hat, treffen.

Im Anschluss soll bis zum 18. Oktober 2023 eine endgültige Entscheidung getroffen werden, die eine zügige Übernahme zur Folge haben könnte. Zwischenzeitlich meldete sich allerdings die Europäische Kommission zu Wort und zeigte sich von den neuen Bedingungen nicht sehr angetan.

Activision Blizzard gehört zu den größten Publishern auf dem Markt und hat Blockbuster wie die “Call of Duty”-Reihe im Portfolio. Während die Zukunft anderer Marken auf den PlayStation-Konsolen offen ist, bleibt der jährlich erscheinende Erfolgs-Shooter auf der PS5 und möglichen Nachfolgern erhalten – zumindest über einen Zeitraum von zehn Jahren.

