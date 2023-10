Red Dead Redemption: Update 1.03 liefert heiß ersehntes Feature für die PS5

Im August erschien das ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlichte Western-Abenteuer „Red Dead Redemption“ für die PlayStation 4 sowie die Switch und zog einiges an Kritik nach sich.

Insbesondere die Tatsache, dass zum Preis von 50 Euro nur wenige technische Verbesserungen geboten wurden, stieß zahlreichen Spielerinnen und Spielern sauer auf. Ab sofort steht ein neues Update zu „Red Dead Redemption“ bereit, das die Portierung auf die Version 1.03 aktualisiert.

Wie sich der offiziellen Beschreibung des Updates entnehmen lässt, halten mit dem Update 1.03 zum einen nicht näher konkretisierte „allgemeine Fehlerbehebungen, Stabilitätskorrekturen und Verbesserungen“ Einzug.

Doch damit nicht genug.

User berichten von stabilen 60FPS auf der PS5

Stattdessen wird noch ein weiteres Feature geboten, das im offiziellen Changelog des frisch veröffentlichten Updates nicht aufgeführt wird: Eine Unterstützung von 60FPS. Die Darstellung in 60 Bildern die Sekunde steht derzeit ausschließlich über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 zur Verfügung und kann in den Option aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. Wie die User berichten, werden die angestrebten 60FPS auf der PS5 in einer stabilen Form geboten.

Trotz allem kommen das Feature beziehungsweise das neue Update von „Red Dead Redemption“ nicht ohne Kritik davon. So äußern Spielerinnen und Spieler von „Red Dead Redemption“, die das Western-Abenteuer auf der PlayStation 4 oder der PlayStation 4 Pro spielen, aktuell ihren Unmut darüber, dass der 60FPS-Modus bisher nur über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 angeboten wird.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Rockstar Games zu diesem Thema noch aussteht, bleibt abzuwarten, ob die Unterstützung der 60FPS zumindest auf der PlayStation 4 Pro nachgereicht werden könnte. Sollten die Entwickler diesbezüglich für Klarheit sorgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Die aktualisierte Version von „Red Dead Redemption“ ist wie eingangs erwähnt für die PlayStation 4 und die Switch erhältlich. Auf der Xbox One X bekam der Kult-Titel bereits im Jahr 2018 ein kostenloses Upgrade spendiert, das technische Verbesserungen wie verbesserte Texturen und eine Unterstützung der 4K-Auflösung mit sich brachte.

Dank der Abwärtskompatibilität kann die aufgepeppte Fassung von „Red Dead Redemption“ natürlich auch auf der Xbox Series X/S gespielt werden.

