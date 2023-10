Activision Blizzard: Übernahme durch Microsoft laut EA ein „aufregender Deal“

Im Interview mit Bloomberg sprach Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, über mehrere Themen. Zum einen hob sie den erfolgreichen Start von „EA Sports FC 24“ hervor und sprach davon, dass die bisherigen Zahlen die internen Erwartungen übertrafen.

Weiter ging es mit der Entwicklung der Videospielindustrie, die in diesen Tagen ganz im Zeichen der knapp 69 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft steht. Auf den Kauf der „Call of Duty“-Macher angesprochen, wies Miele darauf hin, dass sie in dem Ganzen einen „aufregenden Deal“ sieht.

So stelle die bisher größte Übernahme der Videospielgeschichte die Bedeutung der Industrie an sich unter Beweis und wird sich laut Miele positiv auf die weitere Entwicklung der Bereiche Medien, Unterhaltung und Technologie auswirken.

Gleichzeitig sorgt die Übernahme allerdings auch dafür, dass es sich bei EA zukünftig um den größten unabhängigen Videospielpublisher aus dem Westen handelt. Wie Miele ergänzte, würde dies EA zu einem lukrativen Übernahmeziel machen.

Allerdings verfüge EA über die finanziellen und technischen Möglichkeiten, sich auch in Form eines unabhängigen Unternehmens als Top-Publisher zu behaupten.

Miele rechnet mit einem anhaltenden Aufschwung der Branche

Bezüglich der Entwicklung der Branche merkte Miele an, dass bei EA damit gerechnet wird, dass die Gaming-Industrie auf kurz oder lang Umsätze in Höhe von 350 Milliarden US-Dollar jährlich generieren wird. Ein durchaus ambitioniertes Ziel. Den Prognosen von Pricewaterhouse Coopers zufolge dürfte 2023 nämlich erst einmal die Marke von 250 Milliarden US-Dollar fallen.

„Es gibt 3,5 Milliarden Gamer auf der Welt, sodass sie sicherlich bemerken, was wir erschaffen. Und es handelt sich um eine Branche im Wert von etwa 350 Milliarden US-Dollar. Sie ist also signifikant. Sie übertrifft sicherlich einige der Medien, Film- und Fernsehinhalte“, so Miele weiter. „Das, worüber ich mich am meisten freue, ist das, was das Gaming zur Kultur beiträgt, was das Gaming in der Gesellschaft bewirkt.“

Weitere Meldungen zum Thema:

„Das Gaming dreht sich natürlich um das Spielen. Menschen erschaffen etwas. Sie haben in unseren Spielen eine kreative Selbstexpression. Sie schauen anderen dabei zu, wie sie unsere Spiele spielen“, führte Miele aus.

„Und am wichtigsten ist, dass sie sich sozial in all dem vernetzen, und deshalb handelt es sich um eine bedeutende Branche, in der viele Menschen Spiele spielen.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Electronic Arts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren