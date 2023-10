Red Dead Redemption 2: Western-Abenteuer feiert 5-jähriges Jubiläum

Fünf Jahre „Red Dead Redemption 2“: Am 26. Oktober 2018 brachte Rockstar Games sein vielversprechendes Western-Abenteuer auf den Markt. Zuerst waren die PS4- und Xbox One-Spieler dran, ein Jahr später folgte die PC- und Stadia-Fraktion.

Es hagelte Höchstwertungen

Als die ersten Pressewertungen eintrafen, war schnell klar: Die Spieler kriegen ein echtes Gaming-Meisterwerk geliefert. Innerhalb kürzester Zeit kletterte der Metascore auf 97 von 100 möglichen Punkten. Später schlossen sich die User dieser hohen Wertung weitgehend an und vergaben durchschnittlich 8,7 Punkte.

Wie lassen sich die zahllosen Traumwertungen erklären? Vor allem die riesige und belebte Spielwelt haute die Tester um. Sie bietet locker doppelt so viel Fläche wie Los Santos und Blaine County aus „GTA 5“. Trotz der gewaltigen Größe wurde die Qualität nicht vernachlässigt: Überall gibt es etwas zu entdecken, überall trifft der Spieler auf unterschiedliche Charaktere und Tierarten. An abwechslungsreichen Landschaften mangelt es hierbei nicht.

Generell fiel der Umfang hoch aus. Alleine die Hauptstory verschlingt schon um die 50 Stunden. Wer den vielen verschiedenen Nebenaktivitäten nachgegangen ist, war weit über 100 Stunden beschäftigt.

Auch das Gameplay enttäuschte nicht: Die Schießereien fühlten sich gut an, Stealth-Einlagen sind enthalten und die Survival-Elemente störten nur wenige Spieler. Falls man etwas kritisieren kann, ist es wohl die klobige Steuerung.

Die cinematische, emotionale Geschichte mit ihren vielseitigen Figuren wusste ebenfalls zu überzeugen. Im Gegensatz zum Vorgänger ist nicht John Marston der Protagonist, sondern Arthur Morgan. Der Held des Vorgängers ist aber dennoch vertreten, da beide Charaktere einst zur Bande von Dutch Van der Linde gehörten. Demnach geht es in die Vergangenheit, genauer gesagt ins Jahr 1899. Hier erlebt ihr, wie die gefährliche Van der Linde-Gang allmählich zerbrochen ist.

Current-Gen-Version im Bereich des Möglichen

Positiv hervorgehoben wurde außerdem die realistische Grafik, die wohl alles aus der PS4 und der Xbox One herausgeholt hat. Ob ihr die Optik früher oder später in verbesserter Form auf der PlayStation 5 bewundern dürft? Gut möglich. Im vergangenen September bestätigten interne Dokumente von Microsoft eine geplante Portierung für PS5 und Xbox Series X/S. Rockstar Games hat sich jedoch bis heute nicht öffentlich zu einer Current-Gen-Version geäußert.

Falls ihr es nicht mitbekommen habt: Letzten Monat feierte auch „GTA 5“ Jubiläum. Zehn Jahre alt ist das populäre Action-Spiel geworden.

Related Posts

Die hohe Qualität und die damit verbundenen positiven Wertungen spiegelten sich klar in den Verkäufen wieder. So verkaufte sich „Red Dead Redemption 2“ Stand August 2023 rund 55 Millionen Mal! Damit belegt der Open-World-Blockbuster den achten Platz in der Liste der meistverkauften Videospiele.

Angesichts des enormen Erfolges wäre eine weitere Fortsetzung alles andere als unwahrscheinlich. Bestätigt ist noch nichts, zumindest der Branchen-Insider MyTimeToShine möchte davon erfahren haben. Ob es wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Denn vorerst konzentriert sich Rockstar auf die Entwicklung des nächsten „GTA“-Ablegers.

Weitere Meldungen zu Red Dead Redemption 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren