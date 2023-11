Assassin’s Creed: Experimentiert Ubisoft in älteren Titeln mit In-Game-Werbung?

In den vergangenen Jahren experimentierten Entwickler und Publisher in ihren Spielen immer wieder mit In-Game-Werbung. Nicht selten, ohne die Community zu verärgern.

Aktuell trifft es den französischen Publisher Ubisoft, der offenbar in einem älteren „Assassin’s Creed“-Titel In-Game-Werbung einbaute. Die Rede ist vom 2018 veröffentlichten Ableger „Odyssey“, in dem ein Nutzer auf eine In-Game-Anzeige stieß. Wie dieser berichtet, bekam er eine Werbung zu einem Black Friday-Angebot zu „Assassin’s Creed: Mirage“ zu sehen, als er in „Odyssey“ versucht hat, die Map zu öffnen.

Erst nachdem die In-Game-Werbung weggedrückt wurde, konnte der Weg auf die Map von „Assassin’s Creed: Odyssey“ führen. Um seine Angaben zu untermauern, stellte der Nutzer einen kurzen Gameplay-Clip zur Verfügung, der das Werbebanner zeigt.

Den Clip findet ihr unter anderem auf Reddit.

Ubisoft äußerte sich bisher nicht

Ubisoft wollte sich zu der In-Game-Werbung und den daraus resultierenden Spekulationen bislang nicht äußern. Daher bleibt abzuwarten, ob wir es hier mit einem simplen Test seitens des Publishers zu tun haben oder ob zukünftig verstärkt mit In-Game-Anzeigen dieser Art zu rechnen ist.

Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass die Teams von Ubisoft in ihren Spielen In-Game-Werbung unterbringen. Selbiges gilt für andere große Publisher. Da der Aufschrei seitens der Community nie lange auf sich warten ließ, wurden die entsprechenden Konzepte allerdings schnell wieder fallengelassen.

Lediglich in Free2Play-Titeln oder Live-Service-Titeln gehören Ads, mit denen Inhalte im In-Game-Shop der jeweiligen Spiele beworben werden, mittlerweile fest zum Konzept der Publisher und Entwickler.

Weitere Meldungen zum Thema Ubisoft:

Zuletzt sah sich Microsoft mit einer ähnlichen Kritik seitens der Xbox-Community konfrontiert. Der Stein des Anstoßes: Eine bildschirmfüllende Werbung zum neuen Shooter „Call of Duty: Modern Warfare 3“, der nach dem Einschalten der Konsole auf die Spielerinnen und Spieler wartete.

Auch hier mussten die Nutzer die Werbung zunächst wegklicken, um ins Menü ihrer Konsole zu gelangen.

Il semble qu’Ubisoft expérimente la publicité en jeu chez certains utilisateurs (Xbox et PS). Vous êtes au milieu de votre jeu, accédez à la pause ou à la Map et vous avez pendant 3sec. une pub pour un autre jeu qui s’affiche. Suffisant pour désinstaller ? 😅 pic.twitter.com/m5S4rEXas5 — Fab ✨ (@Fab_XS_) November 23, 2023

Weitere Meldungen zu Ubisoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren