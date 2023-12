Crysis 4: Großartiges Team – Crytek äußert sich kurz und knapp zur Entwicklung

Spätestens seit Januar 2022 ist bekannt, dass Crytek an einem neuen Teil der “Crysis”-Reihe arbeitet. “Crysis 4” wurde damals mit einem Teaser-Trailer und ersten Informationen angekündigt.

Auf die Veröffentlichung des Shooters warten Spieler hingegen noch immer. Im April 2022 hieß es lediglich, dass die Entwicklung trotz der COVID-19-Pandemie nach Plan verläuft. Doch wie steht es um die Produktion mehr als eineinhalb Jahre später?

Crytek meldet sich zu Wort

Ein neues Statement von David Fifield, General Manager bei Crytek, gibt zumindest Auskunft darüber, dass der Shooter weiterhin in Arbeit ist.

“Crysis 4 befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und wir haben ein tolles Team, das daran arbeitet! Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir mehr Details dazu haben”, so der Wortlaut.

“Crysis 4”, das vom Entwickler lediglich als “nächstes Crysis” angekündigt wurde, befand sich während der Bestätigung im vergangenen Jahr noch in einer frühen Entwicklungsphase.

“Es wird also noch eine Weile dauern, aber wir wollten die Neuigkeiten jetzt mit euch teilen, weil wir so aufgeregt über die Zukunft sind und euch wissen lassen wollen, dass wir unserer Community zuhören werden”, so Crytek damals.

Die 2007, 2011 und 2013 veröffentlichten „Crysis"-Teile wurden als „Remastered Trilogy" neu aufgelegt.

Seit der Ankündigung von “Crysis 4” gab es kaum Neuigkeiten zum Spiel. Im Mai 2022 erfolgte lediglich die Bestätigung, dass Mattias Engström, der zuvor beim dänischen Studio IO Interactive tätig war und als Game-Director federführend an „Hitman 3“ mitwirkte, in gleicher Position für den vierten Teil der “Crysis”-Reihe gewonnen werden konnte.

Mit Far Cry ging es los

Crytek ist ein in Frankfurt am Main ansässiger deutscher Entwickler und wurde 1999 von den Brüdern Cevat Yerli, Avni Yerli und Faruk Yerli gegründet. Das Unternehmen war in Zusammenarbeit mit Ubisoft maßgeblich für die Entwicklung des ersten „Far Cry“ verantwortlich. Anschließend folgten die Spiele der „Crysis“-Reihe sowie das enttäuschende Xbox One-Exklusivspiel „Ryse: Son of Rome“.

Ebenfalls auf das Konto von Crytek gehen Games wie „Hunt: Showdown“, das im kommenden Jahr ein PS5-Upgrade erhält, und “The Climb” samt Nachfolger. Die im Oktober 2021 veröffentlichte „Crysis Remastered Trilogy“ gehört zu den neusten Veröffentlichungen.

