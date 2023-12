Activision Blizzard: Nach 32 Jahren – Bobby Kotick verlässt das Unternehmen in Kürze

Wie bereits vor ein paar Monaten angekündigt, wird CEO Bobby Kotick Activision Blizzard in Kürze verlassen. Darüber hinaus gab Microsoft weitere Änderungen in den Führungsetagen bekannt.

Mit dem Kauf der „Call of Duty“- und „World of Warcraft“-Macher von Activision Blizzard schloss Microsoft in diesem Jahr nicht weniger als die größte Übernahme in der Geschichte der Videospiele ab.

Nachdem Microsoft bereits vor ein paar Monaten darauf hinwies, dass CEO Bobby Kotick das Unternehmen nach 32 Jahren verlassen wird, wird es am 29. Dezember 2023 so weit sein. Darauf weist eine interne E-Mail von Microsofts Gaming-Boss Phil Spencer an die Belegschaft hin, die den Kollegen von The Verge vorliegt.

Einen direkten Ersatz für Kotick wird es demnach nicht geben. Stattdessen werden zukünftig Blizzard-Präsident Mike Ybarra und Activision-Publishing-Präsident Rob Kostich dem Präsidenten für Spielinhalte und Studios von Microsoft Gaming, Matt Booty, Bericht erstatten.

Für Booty ergibt sich daraus eine noch größere Verantwortung als in den letzten Jahren, da nun Bethesda Softworks, Activision Blizzard und die Xbox Game Studios unter seiner Aufsicht stehen.

Weitere Führungskräfte verlassen Activision Blizzard

Weiter geht aus Spencers Mitteilung an die Belegschaft hervor, dass es in der Führungsetage von Activision Blizzard zu ein wenig Bewegung kommen wird. Beispielsweise wird Chief Communications Officer Lulu Meservey den Publisher Ende Januar verlassen. Humam Sakhnini, der Vice Chairman von Blizzard und King, wiederum geht bereits Ende Dezember von Bord.

Brian Bulatao (Chief Administrative Officer), Julie Hodges (Chief People Officer), Armin Zerza (Chief Financial Officer) und Grant Dixton (Chief Legal Officer) berichten in den nächsten Monaten an ihre entsprechenden Kollegen bei Microsoft Gaming.

Während Thomas Tippl (stellvertretender Vorsitzender von Activision Blizzard) vorerst an Matt Booty berichtet, wird er Microsoft im März 2024 zusammen mit anderen Führungskräften von Activision Blizzard verlassen.

Doch nicht nur Activision Blizzard wird zukünftig von neuen Gesichtern geführt. Selbiges gilt laut einer Memo von Matt Booty für Zenimax und Bethesda Softworks. Hier ernannte Microsoft Jill Braff zur neuen Leiterin der „The Elder Scrolls“- und „Starfield“-Macher.

Braff arbeitete zuletzt im Integrationsteam, als ZeniMax und Bethesda Softworks 2021 zu Xbox kamen, und wird die Entwicklungsteams der Studios leiten.

