Final Fantasy 16: PS5-Hit zum Schnäppchenpreis erhältlich

Das Mitte 2023 für die PS5 auf den Markt gebrachte Rollenspiel “Final Fantasy 16” kam nicht nur auf ordentliche Wertungen. Auch Spieler waren vom Square Enix-Titel angetan. Im PlayStation Store vergaben 89 Prozent der Käufer, die an der Abstimmung teilnahmen, die beiden höchsten Wertungen.

Im PlayStation Store kann “Final Fantasy 16” ebenfalls gekauft werden. Allerdings gibt es momentan deutlich günstigere Optionen. Media Markt, Saturn und Amazon haben einen Sale gestartet, der euch “Final Fantasy 16” für den halben Preis erwerben lässt.

PS5-Hit für 29,99 Euro im Sale

Alle drei Händler verkaufen “Final Fantasy 16” momentan für 29,99 Euro. Damit ergibt sich ein hoher Rabatt, der ausgehend vom regulären Preis mal 50 Prozent (Media Markt, Saturn) und auch 63 Prozent (Amazon) betragen kann. Der zuletzt genannte Versandriese nennt die UVP von 79,99 Euro als Basis, Media Markt und Saturn aber 59,99 Euro.

Im Fall von Media Markt ist das Angebot ein Teil der Aktion „Volle Gönnung“, die verschiedene Produkte – darunter auch Hardware – günstiger kaufen lässt*.

Final Fantasy 16 für 29,99 Euro im Sale:

Bei Amazon ist zu beachten, dass der Versandhändler momentan eine ziemlich lange Lieferzeit von ein bis zwei Monaten nennt. Saturn und Media Markt liefern im besten Fall schon in dieser Woche – also am morgigen Samstag.

Falls ihr vor dem Kauf einen Test lesen wollt, können wir euch ebenfalls behilflich sein:

Weitere Angebote der Woche

Im PlayStation Store und bei anderen Händlern warten weitere Rabatte darauf, von den Kunden wahrgenommen zu werden. Günstiger verkauft wird etwa die PS Plus-Mitgliedschaft. Einen Preisnachlass von bis zu 40 Prozent verspricht Sony.

Ebenfalls ging am Mittwoch ein neuer PSN-Sale an den Start. Erneut können Spieler aus Hunderten Angeboten wählen. Beide Meldungen sind nachfolgend verlinkt.

Weiterhin gültig ist ein laufender Ubisoft-Sale beim Versandhändler Amazon. Hier gehen recht neue Spiele wie “Assassin’s Creed: Mirage” oder “Avatar: Frontiers of Pandora” günstiger über den “Ladentisch”.

Und falls euch die Mitgliedschaft reicht: Die neuen Spiele für PS Plus Essential wurden am vergangenen Mittwoch offiziell angekündigt.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren