“Puh! Doch nicht so schlimm”, werden sich in der kommenden Woche vermutlich viele Spieler denken, nachdem das Schweigen von Microsoft in den vergangenen Tagen die ohnehin schon angeheizte Gerüchteküche in einen Fließbandmodus brachte.

Das Unternehmen möchte in wenigen Tagen über die künftige Strategie der Spiele-Sparte sprechen. Voraussichtlich werden einige bisher exklusive Titel der Xbox-Studios für PlayStation und Nintendo-Konsolen erscheinen – im besten Fall aus der Sicht vieler Xbox-Besitzer erst weit nach dem Launch auf den Konsolen der Redmonder und dem PC.

Eine ähnliche Strategie fährt Sony mit PC-Spielen: Mit Ausnahme von Service-Games bleiben sie in vielen Fällen eine längere Zeit auf den PlayStation-Konsolen, bevor der Port erfolgt.

Und wenn es doch so schlimm kommt?

Doch was wäre, wenn die Konsolen von Microsoft wirklich auf der Kippe stehen und das Unternehmen kurz- oder mittelfristig nur noch als Publisher für alle Plattformen auftritt? Nintendo kocht mit der Switch weitgehend ein eigenes Süppchen und PlayStation wäre in einer noch dominanteren Rolle.

Mit diesem Szenario vor Augen befürchten einige Marktbeobachter eine Situation, die bei Sony aufgrund des wegfallenden Wettbewerbs zu einer sinkenden Spielequalität führen könnte. Es ist eine Annahme, die Sony-Bend-Animator Robert Morrison nicht teilt. Denn bei den PlayStation Studios zählen ganz andere Motivationen.

“Manche haben verständlicherweise die Sorge, dass ein vermeintlicher Mangel an Wettbewerb die Qualität der Veröffentlichungen beeinträchtigen könnte. Auf der Entwicklerebene konkurrieren die PlayStation-Studios nicht mit den Xbox- oder Nintendo-Studios. Uns alle treibt der innere Wunsch an, die bestmögliche Arbeit zu leisten“, so Morrison, der in seinem Studio ebenfalls an etwas kocht:

Es folgte der Einwand, dass die Ergebnisse der Entwickler maßgeblich von dem abhängen, was Sony künftig in die PlayStation Studios investiert. Es klingt allerdings wenig plausibel, dass die internen Spieleproduktionen vor allem bei einer möglichen Cloud-Zukunft und einer Ausweitung des Marktes geschwächt werden sollen. Auch Nintendo verdient mit selbstproduzierten Games Milliarden.

Fraglich ist, ob eine vermeintliche Monopolstellung zu steigenden Hardware-Preisen führen würde. Doch auch wenn Xbox-Konsolen wegfallen würden, wäre PlayStation nicht völlig konkurrenzlos. Nintendo bringt in diesem Jahr voraussichtlich den Switch-Nachfolger auf den Markt. Mehrere Unternehmen bereiten die Cloud-Zukunft vor, Steam Deck verkauft sich ordentlich und auch der PC ist ein gewisser Konkurrent – wenn auch in Deutschland mit einem sinkenden Anteil:

Letztlich sind viele Spieler der Ansicht, dass der Wegfall von Xbox-Konsolen einen negativen Einfluss auf den Konsolenmarkt hätte. In unserer gestern gestarteten Umfrage vertreten 62 Prozent der Teilnehmer diese Meinung. Allerdings könnte es eine Art Zwischenlösung geben:

Gewissheit werden wir hoffentlich in der kommenden Woche haben. Ein Geschäftsupdate-Event ist geplant, bei dem Microsoft die Vision für die Zukunft von Xbox vorstellen möchte.

