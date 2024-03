PLAY3.DE fragt:  Was spielt ihr am Wochenende?

In dieser Woche drehte sich in der Gaming-Branche leider wieder alles um den Stellenabbau. Bei Electronic Arts verlieren nicht nur 670 Mitarbeiter ihren Job, es wurde auch gleich ein Ego-Shooter im „Star Wars“-Universum eingestellt. Dazu gab es weitere Entlassungen, unter anderem bei 505 und Sony.

Allerdings gab es für Fans von „Final Fantasy“ auch Grund zur Freude. Am Donnerstag veröffentlichte Square Enix mit „Final Fantasy 7: Rebirth“ den zweiten Teil der Remake-Trilogie. Der Release des Spiels hat in dieser Woche auch Auswirkungen auf die Redaktion: es liegt eindeutig ein Hauch von „Final Fantasy“ in der Luft.

Langlebige Rollenspiel-Reihe beeinflusst auch die Redaktion

Sven kümmert sich an diesem Wochenende ganz um „Final Fantasy 7: Rebirth“, um euch wieder einige spannende Geschichten und praktische Guides bieten zu können. Zuletzt gab es schon hilfreiche Tipps für eines der mehr als 30 Minispiele in dem RPG, „Blut der Königin“. Darüber hinaus hat Sven bereits gezeigt, wie man den Hardmode im Spiel freischaltet oder die besten Chocobos findet.

Auch bei Dennis dreht sich an den freien Tagen alles um „Final Fantasy“. Allerdings ist er nicht etwa in „Final Fantasy 7: Rebirth“, sondern in dem MMOunterwegs. Das Spiel hat kürzlich einen ganzen Schwung neuer Spieler erhalten, als es auf der Xbox in den Betatest gestartet ist. Nachdem das beliebte MMO bereits 2013 in seine „Realm Reborn“-Version veröffentlicht wurde, dürfen nun auch endlich die Spieler auf der Xbox

Bei Micha geht es am Wochenende ebenfalls ins „Final Fantasy“-Universum. Allerdings darf es gerne ein älterer Teil sein, nämlich den Klassiker „Final Fantasy 9“. Es gilt, die eigene Sammlung bei „Tetra Master“ aufzustocken und der eindeutige Meister des gepflegten Kartenspiels zu werden. Ach ja, außerdem muss ja auch noch die Welt gerettet werden.

Nun aber zu euch: Hat euch „Final Fantasy“ in dieser Woche auch in seinen Bann gezogen oder dürstet es euch nach anderen Titeln?

