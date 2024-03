PS5 Pro: Leaker spricht über die Größe der Konsole und einen möglichen Preis

Nachdem er vor ein paar Tagen mögliche Hardware-Spezifikationen der PS5 Pro leakte, legte der Youtuber "Moore’s Law Is Dead" in einem aktuellen Video noch einmal nach. Dieses Mal geht es um die Größe und den möglichen Preis der neuen Sony-Konsole.

Laut „Moore’s Law Is Dead“ stammten die Daten aus einem internen Sony-Dokument, das ihm zugespielt wurde. Gestützt wurden die Angaben des Youtubers vom bekannten Industrie-Insider Tom Henderson, der darauf hinwies, dass die genannten Daten in der Tat echt sind. In einem aktuellen Video legte „Moore’s Law Is Dead“ noch einmal nach und nannte weitere unbestätigte Details zur PS5 Pro.

Zum einen möchte der Leaker in Erfahrung gebracht haben, dass sich an der CPU nicht allzu viel ändern wird. Diese fällt laut „Moore’s Law Is Dead“ zwar etwas stärker aus als ihr PS5-Pendant, basiert aber weiterhin auf Zen 2. Weiter heißt es, dass bei der CPU der PS5 Pro auf eine Fertigung im 4nm-Verfahren gesetzt wird.

PS5 Pro kleiner als das Standard-Modell?

Ein weiteres Thema, über das „Moore’s Law Is Dead“ sprach, ist die Größe der neuen Sony-Konsole. Konkrete Maße konnte er zwar nicht nennen, merkte jedoch an, dass die PS5 Pro etwas kleiner ausfallen wird als das 2020 veröffentlichte Standard-Modell der PS5. Allerdings nicht kleiner als die seit Ende 2023 erhältliche Slim-Version der PS5.

Hinsichtlich des Preises spekuliert der Leaker, dass Sony die neue Konsole ohne Laufwerk zum Preis von 500 US-Dollar beziehungsweise Euro auf dem Markt platzieren könnte. Dass das optische Laufwerk genau wie bei der PS5 Slim optional angeboten wird, sickerte bereits vor wenigen Tagen durch.

Da „Moore’s Law Is Dead“ offen ließ, woher er seine neuesten Informationen zur PS5 Pro bezogen haben möchte, sollten wir seine Angaben natürlich erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen.

Stellen Entwickler den Sinn der PS5 Pro in Frage?

Während Sony zu den Gerüchten um die PS5 Pro weiter schweigt, sollen sich Entwickler auf der Game Developers Conference 2024 skeptisch zu einem Mid-Gen-Upgrade geäußert haben.

Dies berichtete Christopher Dring von Gamesindustry.biz und wies darauf hin, dass er auf der Messe im Prinzip „niemanden getroffen hat, der den Sinn des Mid-Gen-Upgrades verstanden habe.“

„Die Entwickler scheinen nicht wirklich das Gefühl zu haben, dass sie es brauchen. Zumindest die, mit denen ich gesprochen habe“, so der als gut vernetzt geltende Journalist. „Viele haben das Gefühl, dass sie das Beste aus der PS5 gar nicht erst herausholen können.“

Unbestätigten Berichten zufolge strebt Sony bei der PS5 Pro eine Veröffentlichung in der zweiten Jahres an. Je nach Quelle war von einer Markteinführung zwischen September und November 2024 die Rede.

