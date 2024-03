PS5 Pro: Entwickler zweifeln angeblich am Sinn der neuen Hardware

Mit der PS5 Pro bringt Sony voraussichtlich in diesem Jahr eine neue Konsole auf den Markt. Offiziell bestätigt ist die Mid-Gen-Hardware zwar nicht. Allerdings gibt es immer mehr Hinweise, die sogar für eine interne Untersuchung gesorgt haben sollen.

Verglichen mit dem Launch-Modell der PS5 Slim und der gleichwertigen Slim ist die PS5 Pro basierend auf den Leaks deutlich potenter, was Entwicklern neue Möglichkeiten einräumt. Doch was denken die Studios über eine weitere Hardware, die bei der Entwicklung berücksichtigt werden muss?

Entwickler sehen keine Notwendigkeit

Christopher Dring von Gamesindustry gilt in der Branche als gut vernetzt. In einem neuen Podcast, in dem er über seine Erkenntnisse während der Games Developer Conference spricht, beschreibt er die Sicht der Entwickler.

So habe er auf der Messe „keine einzige Person“ getroffen, die den Sinn von Sonys Mid-Gen-Upgrade verstanden habe.

„Die Entwickler scheinen nicht wirklich das Gefühl zu haben, dass sie es brauchen, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe“, so der Journalist. “Viele haben das Gefühl, dass sie das Beste aus der PS5 gar nicht erst herausholen können.”

Die bisherigen Informationen zur PS5 Pro zusammengefasst:

Pandemie brachte den Zyklus durcheinander

Die aktuelle Konsolengeneration startete in einer denkbar schlechten Zeit. Aufgrund der COVID-19-Pandemie erlebte die Videospielbranche zwar einen Boom. Doch die Produktion von Hardware und Software geriet in Turbulenzen.

Lieferengpässe und eine überschaubare Anzahl an großen Blockbustern waren die Folge. Und Entwickler sind noch immer bestrebt, die vorhandene Hardware wirklich auszureizen. Daher glauben einige Entwickler, mit denen Dring sprach, nicht daran, dass sich mit der PS5 Pro am Gesamtmarkt etwas ändern wird.

„Ein paar Unternehmen haben gesagt, dass der Markt dadurch nicht wachsen wird – es wird die Nadel nicht bewegen“, heißt es im Podcast. “Diese Generation scheint noch nicht einmal richtig in Gang gekommen zu sein, geschweige denn das Bedürfnis nach einem Mid-Generation-Update zu haben.”

Eine “originelle Software der nächsten Generation” scheine darauf aufbauend sinnvoller zu sein.

Sony hat vernünftige Erwartungen

Dring betonte ergänzend, dass „PS5-Fans“ ohne Zweifel ein Upgrade durchführen werden, was Sony zugutekommt. Ebenso gehe er davon aus, dass der japanische Produzent vernünftige Erwartungen habe, da die neue Hardware eher eine Nische anspreche.

Die technischen Spezifikationen der PS5 Pro dürften in der Tat vorrangig Fans interessieren. Dazu gehören Features wie die PlayStation Spectral Resolution. Nachfolgend sind einige er technischen Details, die weiterhin unbestätigt sind, verlinkt:

Sollte alles nach Plan verlaufen, so meinen Insider, verweilt die PS5 Pro im Herbst 2024 auf dem Markt. Der mögliche Preis war jüngst Thema einer Umfrage, die wir am vergangenen Samstag ausgewertet haben.

