CD Projekt RED: „Kein Platz“ für Mikrotransaktionen in Singleplayer-Spielen

Der CFO von CD Projekt RED spricht sich gegen Mikrotransaktionen in den hauseigenen Singleplayer-Spielen aus. Bei Multiplayer-Titeln hingegen hält er sich alle Türen offen.

Piotr Nielubowicz ist beim polnischen Entwicklerstudio CD Projekt RED als Chief Financial Officer tätig. Im Gespräch mit stockwatch.pl sprach er vor kurzem über seine Haltung gegenüber Mikrotransaktionen.

Wir sehen keinen Platz für Mikrotransaktionen in Singleplayer-Spielen. Nielubowicz bezieht klar Stellung

In kommenden Games wie dem neuen „Cyberpunk“ oder „The Witcher 4“ braucht ihr also keine Ingame-Käufe zu befürchten. Erst beim kürzlich veröffentlichten „Dragon’s Dogma 2“ von Capcom sorgten die Mikrotransaktionen wieder für eine Menge Kritik. Dadurch ist das Rollenspiel trotz hoher Wertungen in ein schlechtes Licht geraten.

Die PLAY3-Community spricht sich zu einem großen Teil gegen Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen aus. Das ergab unsere kürzlich durchgeführte Umfrage.

Bei Multiplayer-Spielen durchaus möglich

Anders sieht es wiederum bei kommenden Mehrspieler-Projekten aus: „Wir schließen aber nicht aus, dass wir diese Lösung in Zukunft bei Multiplayer-Projekten einsetzen werden.“

Möglicherweise bekommt der Nachfolger zu „Cyberpunk 2077“ einen Multiplayer spendiert. Darauf deutete eine Aussage von Michal Nowakowski hin. Schon in der Vergangenheit war ein „Cyberpunk“-Multiplayer geplant, der jedoch im Jahr 2021 eingestellt wurde.

Auch das „The Witcher“-Spiel von The Molasses Flood könnte Multiplayer-Elemente enthalten. Stellenanzeigen aus dem Januar 2023 gaben darauf Hinweise.

Status-Updates zu den aktuellen Projekten lieferte das Studio im neuesten Geschäftsbericht:

Diese Einstellung gegenüber Mikrotransaktionen hatte CD Projekt schon im Jahr 2020. Damals versicherte das Unternehmen, in „Cyberpunk 2077“ auf Mikrotransaktionen völlig zu verzichten. Im damals geplanten Multiplayer-Projekt waren dafür einige geplant, die aber nicht aufgezwungen wirken sollten.

