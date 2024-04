Star Wars Knights of the Old Republic: Saber liefert endlich ein Update zum Remake

Star Wars Knights of the Old Republic:

Im Gespräch mit IGN lieferte uns Saber Interactives CEO Matthew Karch endlich ein Update zum 2021 angekündigten Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic". Laut Karch befindet sich das Remake weiterhin in Arbeit, setzt allerdings noch einiges an Entwicklungszeit voraus.

Nachdem es um das 2021 angekündigte Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Star Wars: Knights of the Old Republic“ über Monate recht still wurde, machten zwischenzeitlich sogar Gerüchte um ein mögliches Aus des Projekts die Runde.

Dass wir diesbezüglich nichts zu befürchten haben, verdeutlichte der letzte Geschäftsbericht der Embracer Group. Hier wurde das Remake unter den Titeln gelistet, an denen aktiv gearbeitet wird. Für endgültige Klarheit sorgte nun Matthew Karch, der CEO des verantwortlichen Entwicklerstudios Saber Interactive, das sich kürzlich von der Embracer Group trennte.

Wie Karch im Gespräch mit den Kollegen von IGN bestätigte, arbeitet Saber Interactive weiterhin an „Star Wars: Knights of the Old Republic“. Da wir es hier mit einem ambitionierten Projekt zu tun haben, wird sich die Community allerdings noch eine Weile in Geduld üben müssen.

Unsere Erwartungen sollen übertroffen werden

Laut dem CEO von Saber Interactive ist das Remake „lebendig und gesund“. Weiter führte Karch aus, dass es den Entwicklern bei den Arbeiten an der Neuauflage von „Star Wars: Knights of the Old Republic“ darum geht, die Erwartungen der Spielerinnen und Spieler zu übertreffen. „Es ist klar und offensichtlich, dass wir daran arbeiten“, so Karch.

Und weiter: „Das Ganze stand schon oft in der Presse. Was ich sagen kann ist, dass das Spiel lebendig und munter ist und wir uns dafür einsetzen, dass wir die Erwartungen der Spieler übertreffen.“ Offen ließ der CEO von Saber Interactive leider, wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung des Remakes rechnen können.

Im letzten Geschäftsbericht vor der Trennung von Saber Interactive deutete Lars Wingefors, der CEO der Embracer Group, an, „dass das Remake noch einen langen Weg vor sich habe“. Vorerst sollten wir also nicht mit entsprechenden Ankündigungen rechnen.

Auch Disney möchte das Projekt realisieren

Unterstützung erfuhr Saber Interactive Ende 2023 durch die Gaming-Sparte von Disney, dem Rechteinhaber von „Star Wars“. So wies Disneys Gaming-Boss Sean Shoptaw im Dezember darauf hin, dass sich die Verantwortlichen der hohen Nachfrage nach dem Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ bewusst seien und das Projekt definitiv realisieren möchten.

„Zu diesem Zeitpunkt kann ich aus hoffentlich offensichtlichen Gründen nicht viel sagen, aber Knights of the Old Republic ist offensichtlich ein unglaublich beliebtes Spiel. Eines, auf das wir unglaublich stolz sind und bei dem wir denken, dass es noch eine große Nachfrage dafür gibt. Ich belasse es dabei“, so Shoptaw.

Das Remake zu „Star Wars: Knights of the Old Republic“ erscheint für den PC und in der Welt der Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

