Themen der Woche: Shadow of the Erdtree, PSVR2 & Fallout – Das hat die Headlines bestimmt

In dieser Woche sorgte vor allem der Release von "Shadow of the Erdtree" für reichlich Gesprächsstoff. Doch auch abseits der "Elden Ring"-Erweiterung gab es spannende Themen, die wir in unserem Wochenrückblick zusammengefasst haben.

Wie an jedem Sonntag üblich, liefern wir euch heute einen Rückblick auf die wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Diese Woche stand ganz im Zeichen der umfangreichen „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“.

Nicht nur in unserem Test konnte das Add-on voll und ganz überzeugen. Auch die internationalen Magazine waren begeistert und sorgten mit ihren Wertungen dafür, dass sich „Shadow of the Erdtree“ auf Metacritic zum bestbewerteten DLC überhaupt entwickelte. Doch nicht nur beim Add-on zu „Elden Ring“ kamen Fans von Rollenspielen in dieser Woche auf ihre Kosten.

Während der Publisher CI Games „Lords of the Fallen 2“ ankündigte und einen groben Releasezeitraum nannte, sicherte Bethesda Softworks Todd Howard in einem Interview zu, dass „Fallout 76“ in den nächsten Jahren weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt wird. Gleichzeitig verlor Howard ein paar Worte über „Fallout 5“ und stimmte die Community auf eine lange Wartezeit ein.

Ein kriselndes VR-Headset und weitere Studioschließungen

Nachdem sich in den letzten Monaten abzeichnete, dass PlayStation VR2 die kommerziellen Erwartungen nicht erfüllte, erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass Sony aus dem Misserfolg interne Schlüsse zog. So soll das Unternehmen die Finanzierung von Spielen für PlayStation VR2 drastisch reduziert haben.

Leider setzten sich die schmerzhaften Sparmaßnahmen der Industrie auch in dieser Woche nahtlos fort. Anfang der Woche bestätigte die Embracer Group, dass sich „Alone in the Dark“ schlechter verkaufte, als intern erhofft. Mit drastischen Folgen für das verantwortliche Entwicklerstudio Pieces Interactive, das kurzerhand geschlossen wurde.

Das gleiche Schicksal ereilte Paradox Tectonic, das Studio hinter der kürzlich eingestellten Lebens-Simulation „Life by You“. Durch die Schließung verloren knapp 25 Menschen ihren Job. Bereits im Februar kam es bei den „Horizon Call of the Mountain“-Machern von Firesprite zu Entlassungen.

Eine herausfordernde Zeit, auf die das Studio in dieser Woche in einem offiziellen Statement einging. Zu den Negativschlagzeilen, für die die Branche mit den Entlassungen und Studioschließungen zuletzt sorgte, fand Ex-PlayStation-Boss Shawn Layden in einem Interview deutliche Worte.

Gleichzeitig vertrat er den Standpunkt, dass die Industrie von einer einheitlichen Konsole profitieren würde.

Releasetermine und Neuigkeiten zur Gamescom 2024

Zur im August stattfindenden Gamescom erreichten uns in dieser Woche sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten. Die Verantwortlichen von Sony bleiben ihrer Strategie aus den letzten Jahren treu und werden auch 2024 auf einen Auftritt auf der Gamescom verzichten. Microsoft beziehungsweise Xbox hingegen werden mit einem eigenen Stand vertreten sein und die Messe nutzen, um diverse Titel zu präsentieren.

Ein weiterer Publisher, der uns nahende Präsentationen in Aussicht stellte, ist Bandai Namco Games. Das japanische Unternehmen bestätigte in dieser Woche, dass der hauseigene „Summer Showcase“ Anfang Juli zurückkehren und für die eine oder andere Überraschung sorgen wird.

Abgerundet wurde die Woche von einem Update, das dem Remote-Handheld PlayStation Portal neue Features spendierte, und der Enthüllung zweier Releasetermine. Zum einen bestätigte Ubisoft, dass die Ende 2023 angekündigte „Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition“ schon in der nächsten Woche erscheint. Mit von der Partie ist exklusiver Content, der laut dem Publisher das „Engagement für das Franchise“ unter Beweis stellt.

Square Enix wiederum nannte den Releasetermin zum „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ und stellte eine kostspielige Collector’s Edition vor. Zudem erreichten uns erste Details zu den Schwierigkeitsgraden und den Grafik-Modi auf der PS5.

