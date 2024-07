Themen der Woche: PS5-Dominanz, Piranha Bytes & mehr – Was hat die Headlines bestimmt?

Wie an jedem Sonntag liefern wir euch in unserem Wochenrückblick auch heute eine Übersicht über die spannendsten Themen der Woche. Welche Meldungen haben in den vergangenen Tagen die Headlines bestimmt?

Im Vergleich mit den Vorwochen fiel die laufende Woche recht unspektakulär aus. Zu den meistdiskutierten Themen gehörte die geschlossene Beta des Multiplayer-Shooters „Concord“.

Diese bot Vorbestellern und der PlayStation Plus-Community an diesem Wochenende die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das neue Werk der Firewalk Studios zu werfen. Weiter geht es mit der offenen Beta. Die Open-Beta findet vom 18. bis zum 21. Juli 2024 statt. Hier dürfen sich nicht nur alle Interessenten in die Welt von „Concord“ stürzen. Zudem bietet die offene Beta eine neue Map und einen neuen Spielmodus in Form der „Gebietskontrolle“.

Unsere aktuelle Umfrage verrät euch, wie die Beta von „Concord“ bei unserer Community ankommt. Gleichzeitig könnt ihr natürlich selbst abstimmen und uns eure Eindrücke aus der Beta schildern.

PS5-Dominanz und steigende Xbox Game Pass-Preise

In dieser Woche erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus den USA und Großbritannien. Diesen lässt sich entnehmen, dass die PS5 ihren Vorsprung im Juni sowohl im Land der unbegrenzten Möglichkeiten als auch im Vereinigten Königreich weiter ausbaute. Einen besonders eindrucksvollen Monat feierte die PS5 in Großbritannien, wo sich die Sony-Konsole im Juni öfter verkaufte als die Xbox Series X/S und die Switch zusammengerechnet.

Wie Tom Warren von The Verge in dieser Woche berichtete, könnte Microsoft mit einem drastischen Schritt auf die enttäuschenden Verkaufszahlen der Xbox Series X/S in ausgewählten Märkten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten reagieren.

Unter Berufung eine interne Quelle gab Warren an, dass Microsoft die Vermarktung der Xbox Series X/S in nicht näher genannten Ländern einstellen und sich stattdessen auf Angebote wie das Cloud-Gaming oder den Xbox Game Pass konzentrieren wird.

Gerüchte, die der Redmonder Software-Riese bislang nicht bestätigte. Ganz im Gegensatz zu den angehobenen Preisen des Xbox Game Pass, die ab sofort für Neukunden und ab September auch für Bestandskunden fällig werden. Eine Übersicht über die neuen Preise findet ihr hier. Doch nicht nur mit den steigenden Preisen des Xbox Game Pass sorgte Microsoft in dieser Woche für Gesprächsstoff.

Gleichzeitig kündigte der Konzern an, dass der „Fire TV Stick 4K“ und der „Fire TV Stick 4K Max“ ab sofort das Cloud-Gaming von Xbox unterstützen. Das Motto dazu lautet „Spiele Xbox-Spiele. Es wird keine Xbox-Konsole benötigt“ und unterstreicht die Tatsache, dass Xbox-Konsolen in den Planungen von Microsoft eine immer kleinere Rolle spielen.

Der Abschied von einem deutschen Kult-Studio

Was sich zuletzt bereits abzeichnete, wurde vor wenigen Tagen auch offiziell bestätigt. Da die Finanzierung durch die Embracer Group auslief und kein Käufer gefunden werden konnte, wurde das beliebte deutsche Studio Piranha Bytes geschlossen. In einem Youtube-Video meldeten sich in dieser Woche die beiden Piranha Bytes-Veteranen Jennifer und Björn Pankratz zu Wort und kündigten die Gründung eines neuen Studios an: Pithead.

Bezüglich der Gründung der Pithead Studios ergänzten die beiden Veteranen, dass der Fokus des neuen Studios auf Indie-Erfahrungen liegen wird, die mit tiefgründigen Handlungen, Horror und Rollenspiel-Elementen punkten sollen. Die Rechte an bekannten Piranha Bytes-Marken wie „Elex“, „Gothic“ oder „Risen“ verbleiben nach dem Aus des Studios bei der Embracer Group.

Fans von Gerüchten kamen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten. Zum einen ging aus dem Lebenslauf des 3D-Artists und Motion Capture Animators Brett Shupe hervor, dass 2K Games an einem Remake zu einer nicht näher genannten Marke arbeitet. Stellenausschreibungen von FromSoftware wiederum deuteten auf ein neues „Armored Core“ hin.

Während 2K Games und FromSoftware die Gerüchte bislang nicht kommentieren wollten, wurde Ubisoft bezüglich einer Rückkehr von „Driver“ etwas konkreter. Wie der Publisher bestätigte, entstehen intern nämlich gleich mehrere Projekte, über die Ubisoft zu gegebener Zeit sprechen möchte.

