Themen der Woche: Chaos bei Bungie & schwache Xbox-Zahlen – Das hat die Headlines bestimmt

In dieser Woche sorgten vor allem die Entlassungen bei den "Destiny"-Machern von Bungie für reichlich Gesprächsstoff. Was in dieser Woche sonst noch passiert ist, verrät euch unser Wochenrückblick.

Auch in dieser Woche setzten sich die Entlassungen in der Videospielbranche nahtlos fort. So stellte nach rund 33 Jahren beispielsweise die GameInformer ihren Betrieb ein. Für die meisten Schlagzeilen und Diskussionen sorgte in den letzten Tagen allerdings die Entwicklung rund um Bungie.

Los ging es mit der Ankündigung, dass die „Destiny“-Macher weitere 220 Stellen streichen. Darüber hinaus sollen in den nächsten Quartalen 155 der verbleibenden Stellen des Entwicklers in Sony Interactive Entertainment eingegliedert werden. Kurz nach den Entlassungen kam der Vorwurf auf, dass Bungie die eigenen finanziellen Aussichten vor der 3,6 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme durch Sony bewusst übertrieben darstellte.

Nachdem innerhalb der Branche Kritik an den Entlassungen laut wurde, gaben auch die beiden Bungie-Veteranen Luke Smith und Mark Noseworthy ihren Abschied bekannt. Zudem war die Rede von einem eingestellten Spin-off im „Destiny“-Universum. Spieler von „Destiny 2“ können zumindest beruhigt sein. Wie Bungie versprach, sollen die aktuellen Geschehnisse nämlich keinen Einfluss auf die Roadmap des Multiplayer-Shooters nehmen.

Ankündigungen, Präsentationen und eine Demo

Doch kommen wir zu den erfreulichen Themen: Den Spielen. In dieser Woche fand ein Showcase des Publishers THQ Nordic statt, auf dem gleich mehrere heiß erwartete Nachfolger angekündigt wurden. Zum einen bestätigte der Publisher die laufenden Arbeiten an einem neuen „Darksiders“-Abenteuer. Auch Fans actionlastiger Rennspiele kamen auf ihre Kosten und durften sich über die Ankündigung von „Wreckfest 2“ freuen.

Hinzukamen Präsentationen des „Gothic“-Remakes sowie frische Eindrücke zu „Titan Quest 2“ und „Disney Epic Mickey Rebrushed“. Doch nicht nur THQ Nordic nahm in dieser Woche Ankündigungen vor. 2K Games gab beispielsweise bekannt, dass wir im Rahmen von Opening Night Live am 20. August 2024 mit der offiziellen Gameplay-Enthüllung von „Sid Meier’s Civiliztion 7“ bedacht werden.

Auch „Directive 8020“, der neueste Ableger der „The Dark Pictures“-Reihe, wird wohl auf dem von Geoff Keighley moderierten Event vorgestellt. Das neuseeländische Studio Grinding Gear Games wiederum verlor ein paar Worte über den PS5-Port des Action-Rollenspiels „Path of Exile“ und versicherte, dass der PS5-Release in den nächsten Wochen erfolgen wird.

Zu den weiteren Ankündigungen in dieser Woche gehörten die fünfte Season von „Diablo 4“, der Release der Konsolen-Version von „Valorant“ sowie die Bestätigung, wann BioWare den Releasetermin des Rollenspiels „Dragon Age: The Veilguard“ verkünden wird.

Abschließend kündigte Creepy Jar in dieser Woche eine PS5-Version des Survival-Titels „Green Hell“ an, während Square Enix eine kostenlose Demo zum kommenden Fantasy-RPG „Visions of Mana“ veröffentlichte.

Xbox-Hardware kämpft mit schwachen Zahlen

Microsoft legte in dieser Woche den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Quartal und gleichzeitig zum am 30. Juni 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2023/2024 vor. Während das letzte Quartal und das Fiskaljahr für das Gesamtunternehmen mit einem starken Ergebnis zu Ende ging, bereitet die Gaming-Sparte Microsoft weiter Kopfzerbrechen.

Beispielsweise sorgte nur die Übernahme von Activision Blizzard dafür, dass die Gaming-Sparte im letzten Quartal ein Umsatzplus verbuchte. Noch deutlicher werden die Probleme bei der Xbox-Hardware. Hier ging der generierte Umsatz im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um satte 42 Prozent zurück. Kein Wunder also, Microsoft im Bereich der Gaming-Sparte verstärkt über eine strategische Neuausrichtung nachdenkt.

Interessante Zahlen erreichten uns auch vom deutschen Markt. Denn während der digitale Vertrieb in anderen Ländern mittlerweile den Löwenanteil der verkauften Spiele ausmacht, setzen hiesige Konsolenspieler weiterhin auf physische Versionen. 2023 machten Retail-Versionen rund 60 Prozent der in Deutschland verkauften Konsolenspiele aus.

Doch auch bei uns steigt der Anteil der digital verkauften Spiele auf den Konsolen weiter an. Jedoch langsamer als beispielsweise in den USA oder Großbritannien.

