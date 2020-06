The Last of Us Part 2: Inside-Video betrachtet die Spielwelt genauer

Mehr über die Welt von "The Last of Us: Part 2" erfahren wir in dem neuen Inside-Video, in dem Naughty Dog über neue Umgebungen, Gruppierungen und Bedrohungen spricht.

Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog haben das vierte und damit auch letzte Entwickler-Video zu „The Last of Us Part II“ veröffentlicht im neuen Video mit dem Titel ‘Inside the World’ sprechen die Entwickler neue Umgebungen, Gruppierungen und Bedrohungen vor, die den Spielern begegnen werden.

Genauere Einblicke in das Spiel

In den vorherigen Videos ging es um die Story, das Gameplay und die Details. Einen Einblick in das Spiel bot auch der heute veröffentlichte Trailer zu „The Last of Us Part 2“, in dem vor allem Ellie im Fokus stand.

„The Last of Us Part 2“ erscheint am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4. Der Support der PS5 wurde aber bereits bestätigt, wie Sony kürzlich bestätigte. Bereits vor der Veröffentlichung des Spiels werden in der kommenden Woche die Testberichte online gehen. Das Review-Embargo wird am 12. Juni gelüftet.

Die Entwickler versprechen eine komplexe und emotionale Geschichte zu bieten. Dabei steht Ellies rachsüchtiges Handeln im Fokus, das eine Abwärtsspirale aus Gewalt und moralischen Konflikten mit sich bringt.

„Ihre brutalen und erbarmungslosen Ausbrüche lassen die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen und schon bald fällt es zunehmend schwerer, zwischen Richtig und Falsch zu unterscheiden“, so die Spielbeschreibung.

Weitere Meldungen zum kommenden Stealth-Abenteuer von Naughty Dog findet ihr in der „The Last of Us Part 2“-Übersicht.



