God of War: Ankündigung im August? Cory Barlog bezieht Stellung zu den Gerüchten

In der letzen Woche kam das Gerücht auf, dass im August der nächste Titel der "God of War"-Reihe enthüllt werden soll. Doch was sagt Game-Director Cory Barlog zu den Meldungen um einen möglichen Nachfolger des PS4-Exklusiv-Hits?

"God of War" gehörte zu den erfolgreichsten Exklusiv-Titeln der PS4.

Im Zuge eines groß angelegten Online-Events stellte Sony Interactive Entertainment im Juni die ersten Titel vor, die sich für die PlayStation 5 in Entwicklung befinden.

Darunter große Namen wie „Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Gran Turismo 7“ oder „Horizon: Forbidden West“. Wie es am Ende des Events hieß, dürfen sich die Spieler allerdings noch auf weitere PS5-Titel freuen, die auf ihre Enthüllung warten. Bisher bisher unbestätigten Berichten zufolge soll Anfang August eine weitere „State of Play“-Episode stattfinden, in deren Rahmen weitere PS5-Titel vorgestellt werden.

Cory Barlog dementiert die aktuellen Gerüchte

Laut dem Insider „Moore’s Law is Dead“, der verschiedene Inhalte des Xbox Games Showcase korrekt vorhersagte, sollte auf der „State of Play“ im nächsten Monat unter anderem der Nachfolger zu „God of War“ präsentiert werden. Gerüchte, denen wir offenbar nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken sollten. So bezog via Twitter niemand geringeres als Cory Barlog, der Game-Director hinter „God of War“ für die PS4, Stellung zu den aktuellen Gerüchten.

Zum Thema: PS5: State of Play im August mit God of War und mehr?

Mit einem entsprechenden Gif machte Barlog unmissverständlich klar, dass die Angaben von „Moore’s Law is Dead“ nicht den Tatsachen entsprechen. Ob selbiges auch für das Gerücht gilt, dass im Rahmen der „State of Play“ im August das Comeback einer bekannten PlayStation-Marke bestätigt wird, ist unklar.

Den unbestätigten Gerüchten zufolge wird die nächste Ausgabe von „State of Play“ am 6. August 2020 stattfinden. Die verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment wollten die Meldungen um die neue „State of Play“ bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Looking at some of the news over the last 24 hours. pic.twitter.com/OXykofOyQt — Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) July 25, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu God of War