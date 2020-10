The Last of Us Remastered: Update 1.11 verkürzt die Ladezeiten massiv

Ohne vorherige Ankündigung stellten die Entwickler von Naughty Dog das Update 1.11 zu "The Last of Us: Remastered" bereit. Mit diesem wurden unter anderem die Ladezeiten massiv reduziert.

"The Last of Us: Remastered" erschien exklusiv für die PS4.

In den vergangenen Tagen wurden ausgewählte PlayStation 4-Titel wie „God of War“, das Remaster zu „God of War 3“ oder das erste Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes mit neuen Updates versehen.

Mit diesen soll dafür gesorgt werden, dass die Titel auf der PlayStation 5 reibungslos ihren Dienst verrichten. Wie die Nutzer feststellten, wurde kürzlich auch „The Last of Us: Remastered“ mit einem neuen Update bedacht, das die Neuauflage auf die Version 1.11 hebt. Doch welche Neuerungen beziehungsweise Optimierungen werden im Rahmen des besagten Updates geboten?

Von Bugfixes und kürzeren Ladezeiten

Im offiziellen Changelog ist lediglich von diversen kleinen Bugfixes die Rede, zu denen jedoch keine konkreten Details genannt wurden. Wie mehrere Spieler übereinstimmend berichten, bringt das Update 1.11 aber noch eine weitere sehr erfreuliche Verbesserung mit sich. Demnach wurden die Ladezeiten massiv reduziert, sodass das Spielgeschehen in „The Last of Us: Remastered“ kaum noch von Ladebildschirmen unterbrochen wird.

Laut dem Streamer „Anthony Calabrese“ macht es erfreulicherweise keinen Unterschied, ob in eurer PlayStation 4 eine Standard-Festplatte oder eine SSD ihren Dienst verrichtet. In beiden Fällen profitiert ihr von den reduzierten Ladezeiten.

Das Update 1.11 zu „The Last of Us: Remastered“ steht mit sofortiger Wirkung zur Verfügung, setzt einen rund 500 Megabyte großen Download voraus und dürfte die Neuauflage zudem auf ihren Einsatz auf der PlayStation 5 vorbereiten.

