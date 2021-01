PS5 & PS4: Die wichtigsten Games des Jahres 2021

Der Spiele-Jahrgang 2020 hatte seine Höhen und Tiefen. Doch 2021 könnte ein richtig tolle Gaming-Jahr werden. Wir werfen einen Blick voraus auf zehn Spiele, die in diesem Jahr garantiert Schlagzeilen machen werden.

Habt ihr alle Spiele durch, die ihr euch 2020 gekauft habt? In unserem Jahresrückblick haben wir ja noch einmal die Highlights des vergangenen Kalenderjahres Revue passieren lassen. Doch jetzt ist es an der Zeit, in die Zukunft zu schauen. Welche neuen Spiele erwarten uns in 2021? Und welche haben waschechtes Hit-Potenzial?

Hitman 3

IO Interactive fährt am 20. Januar 2021 das erste, wirklich große Spiel des Kalenderjahres für Playstation 4 und 5 auf. „Hitman 3“ schließt die „Welt der Attentate“-Trilogie ab, dient aber zugleich als zentrale Spiele-Plattform für die gesamte Reihe. Die ersten beiden Teile finden in den Menüs ihren Platz und Spielstände aus „Hitman 2“ importieren.

Bereits in unserer Hands-On-Vorschau attestierten wir dem Action-Abenteuer eine starke Fortsetzung der Serie unter Zuhilfenahme vieler kleiner Verbesserungen. Die Mission-Stories beispielsweise führen Einsteiger besser durch das Programm, VR-Support ist für Besitzer der Playstation VR interessant und die Missionen selbst strotzen vor spielerischen Freiheiten und Optionen.

Cyberpunk 2077

Okay, „Cyberpunk 2077“ ist bereits Ende 2020 erschienen. Doch die von Bugs und Fehlern geplagte Playstation-Version und das fehlende Next-Generation-Upgrade schreckten besonders PS5-Besitzer vom Kauf des Science-Fiction-Rollenspiels ab. Entwickler CD Projekt Red entschuldigte sich zuletzt mehrfach für die gemachten Fehler und versprach Besserung.

Gerade die speziell für Playstation 5 angepasste Version dürfte bei einer gelungenen Umsetzung noch einmal für einen ordentlichen Verkaufsschub sorgen. „Cyberpunk 2077“ ist als eines der wichtigsten Konsolenspiele 2020 gefloppt, aber für die zweite Jahreshälfte 2021 ist die Chance auf ein PS5-Comeback zweifellos gegeben.

Returnal

Der Absturz auf einem fremden Planeten diente schon unzähligen Spielen als Grundlage. Doch „Returnal“ ist anders. Denn das von Housemarque exklusiv für die Playstation 5 entwickelte Actionspiel verbindet harte Science-Fiction-Kost mit Roguelike-Gameplay.

Das bedeutet: Jedes Mal wenn ihr mit Hauptcharakter Selene drauf geht, startet ihr wieder von vorne und Gameplay-Elemente wie die vor euch liegende Spielwelt oder zur Verfügung stehenden Gegenstände werden neu ausgewürfelt.

Stück für Stück müsst ihr so die Hintergrund einer sich ständig verändernden Welt kennenlernen und euch dabei mit den ständigen Bildschirmtoden und Neustarts herum plagen.

Far Cry 6

Wahrscheinlich wird „Far Cry 6“ kein Innovationswunder. Denn bereits die früheren Ableger der Shooter-Serie entwickelten die Open-World-Mechanik eher Schritt für Schritt weiter. Einen spielerischen Quantensprung erwarten wir daher nicht, wohl aber ein spannendes Shooter-Erlebnis.

Diesmal verschlägt es euch auf die an Kuba angelehnte Insel Yara. Dort herrscht der Diktator Anton Castillo mit eiserner Hand. Der Diktator wird von „Breaking Bad“- und „Mandalorian“-Star Giancarlo Esposito dargestellt. Welche Rolle seinem Sohn Diego zukommt, ist noch nicht bekannt.

Ihr kontrolliert jedenfalls einen Guerilla-Kämpfe und begehrt offenbar gegen die Herrschaft Castillos auf. In „Far Cry 6“ fällt vor allem der andersartige Look der Waffen und Fahrzeuge auf. Auf Yara sind richtig gute Materialien knapp, entsprechend muss bei der Fertigung ein wenig improvisiert werden. Außerdem könnt ihr auf Pferden reiten und habt wieder tierische Begleiter an eurer Seite.

Outriders

Der Multiplayer-Shooter „Outriders“ lässt derzeit auf sich warten. Eigentlich bereits für 2020 angekündigt, hätte das Actionspiel am 02. Februar 2021 auf den Markt kommen sollen. Doch Entwickler People Can Fly zog die Reißleine zugunsten weiterer Finetuning-Arbeiten und schob den Loot-Shooter auf den 01. April 2021. Als Trost gibt es aber am 25. Februar 2021 eine spielbare Demo, die die ersten paar Stunden des Spiels zeigen soll.

Was euch bei „Outriders“ erwartet? „Destiny“ kombiniert mit einer finsteren Science-Fiction-Vision und einer ordentlichen Portion Gewalt. Vier Klassen sollen in dem dominanten Koop-Modus für Abwechslung sorgen. Kurze Abklingzeiten und sattes Treffer-Feedback sorgen – neben umfangreichem Charakter- und Ausrüstungsoptionen – für Abwechslung.

Resident Evil Village

Ein neues „Resident Evil“ ist immer etwas Besonderes. Nachdem uns Capcom in den vergangenen Jahren vor allem mit wuchtigen Neuauflagen seiner frühen Klassiker beglückte, meldet sich mit „Resident Evil: Village“ der offiziell zehnte Teil der Saga zurück.

Viele Gameplay-Details zum Survival-Horror-Abenteuer gibt es bislang aber noch nicht. Fest steht, dass ihr Ethan Winters übernehmt, dem ja bereits in „Resident Evil 7: Biohazard“ eine tragende Rolle zukam. Er sollte eigentlich nach den Geschehnissen ein ruhiges Leben genießen, doch das ändert sich als Chris Redfield auftaucht.

Die bisherigen Trailer lassen ein eher actionlastige Gameplay vermuten und gerade die vorgestellten „Werwolf-Mutationen“ sorgten bei Fans für Unverständnis. „Resident Evil Village“ jedenfalls besitzt noch kein Release-Termin, soll aber 2021 auf den Markt kommen.

Back 4 Blood

Der geistige Nachfolger zu „Left 4 Dead“ erscheint bereits am 21. Juni 2021 für Playstation 4 und Playstation 5 und wird vor allem Multiplayer-Freunde in seinen Bann schlagen. Turtle Rock Studios, die Entwickler des ersten Teils der Zombie-Schießerei, schickt sich an, das Gameplay des Originals ins Jahr 2021 zu bringen.

Und das gelang bereits bei der frühen Alpha ausgezeichnet: Waffen-Handling und Leveldesign stimmen. Die Cleaner getauften Spielfiguren besitzen unterschiedliche Eigenschaften und können mit Hilfe eines Spielkartensystems aufgewertet werden. „Back 4 Blood“ ist ein wenig oldschool und appelliert an euren inneren Zombie-Jäger. Wir sind gespannt, ob das Spiel an die Erfolge eines „Left 4 Dead“ anknüpfen kann.

Horizon 2: Forbidden West

Mit „Horizon Zero Dawn“ gelang Guerilla Games der ganz große Durchbruch. Das fantastische Science-Fiction-Szenario und die charakterstarke Heldin Aloy machten das erste „Horizon“ zu einem der wichtigsten Exklusivspiele für Playstation 4.

Und das soll mit dem auf PS4 und PS5 erscheinenden „Horizon 2: Forbidden West“ nicht anders sein. Viele Informationen über das Action-Adventure gibt es indes noch nicht. Aloy spielt erneut die Hauptrolle und trotzt diesmal wohl dem dynamischen Wetter – inklusive schwerer Stürme. Außerdem kann sie neuerdings tauchen und ist u.a. in San Francisco und Yosemite Valley unterwegs.

Zuletzt machen Gerüchte die Runde, dass „Horizon 2: Forbidden West“ bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen könnte. Wir warten aber noch auf die offizielle Bestätigung.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Das Playstation-Urgestein „Ratchet & Clank“ ist inzwischen seit 2002 mit von der Partie. Mit „Rift Apart“ möchte Entwickler Insomniac alles aus der Playstation 5 herauskitzeln. Diesmal geraten die beiden sympathischen Weltraum-Helden in ein interstellares Dimensionschaos. Schließlich müssen sie verhindern, dass ihre eigene Zeitebene in sich zusammen fällt.

Zu diesem Zweck greift ihr einmal mehr zu verrückten Waffen wie der Schmetterbombe oder dem Formschnitt-Sprinkler. Zudem bekommt Lombax-Bursche Ratchet Unterstützung durch eine mysteriöse Artgenossin. Mal abwarten, was das wird! In „Ratchet & Clank: Rift Apart“ jedenfalls erwartet euch bunte Hüpf-Action mit einem gehörigen Schuss Humor.

God of War: Ragnarok

Zugegeben, viel ist über „God of War: Ragnarok“ nicht bekannt. Im September 2020 kündigte Sony das Spiel offiziell an und enthüllte zugleich, dass es 2021 auf den Markt kommen würde. Seitdem brodelt die Gerüchteküche: Erscheint das Action-Game wirklich exklusiv für die Playstation 5 und wann genau kommt „God of War 2“ überhaupt raus? Zuletzt mehrten sich die Vermutungen, dass dies eher früher als später der Fall sein könnte.

Kurz gesagt: Es gibt bislang noch keinerlei handfeste Informationen über „God of War: Ragnarok“ und trotzdem gilt es schon heute als eines der heißesten Exklusiv-Eisen im Playstation-Feuer. Schließlich überzeugte der von Sony Santa Monica Serien-Reboot 2018 auf ganzer Linie und genau diesen Qualitätsmaßstab setzen wir, sowohl technisch als auch spielerisch, für den Nachfolger an.

Und jetzt seid ihr dran: An dieser Stelle sei natürlich erwähnt, dass 2021 noch einiges mehr kommt: „Gran Turismo 7“ steht in den Startlöchern und mit Titeln wie „Ghostwire Tokyo“, „Death Loop“ oder „Eden Ring“ gibt es auch noch einige große Unbekannte, die 2021 ebenfalls für launige Stunden vor der Konsole sorgen könnten.

Auf welche Spiele freut ihr euch in diesem Jahr ganz besonders? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und diskutiert über die Knaller des Jahres 2021 mit.

