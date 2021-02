Star Wars Republic Commando: Klassiker für PS5 und PS4 angekündigt

Im April erreicht ein weiterer Klassiker die PlayStation-Systeme. "Star Wars Republic Commando" wurde heute für PS4 und PS5 angekündigt. Ein Trailer verrät, was euch erwartet.

Ab April könnt ihr den Klassiker auf PS5 und PS4 erleben.

„Star Wars Republic Commando“ erobert die beiden Konsolen PS5 und PS4. Der Launch des Klassikers auf den beiden genannten Systemen soll am 6. April dieses Jahres erfolgen.

Gebt eurem Team Anweisungen

In „Star Wars Republic Commando“ schlüpft ihr in die Rolle von RC-1138, dem Anführer des Delta Squads. Zusammen mit seinem Team und allerhand Waffen muss er sich im Spielverlauf seinen Weg bahnen, wobei die Teammitglieder die Formation aufrechterhalten und Taktiken selbständig ausführen können.

Zu den verfügbaren Manövern gehören Befehle zur Durchführung spezieller Aufgaben wie Sprengungen oder Türöffnungen, Such- und Zerstörungsbefehle sowie Anweisungen an euer Team, sich hinter euch zu formieren. Zudem ist euer Trupp dazu in der Lage, euch wiederzubeleben, wenn ihr im Kampf gefallen seid.

Natürlich wurde die Steuerung angepasst: „Wir von Aspyr behandeln Klassiker stets mit Respekt. Deshalb haben wir unser Bestes gegeben, das ursprüngliche Spielgefühl von Star Wars Republic Commando zu erhalten und ihm gleichzeitig einen modernen Touch zu verleihen“, so die zuständigen Entwickler. „Was 2005 noch gut funktionierte, lässt sich nicht problemlos auf moderne Hardware übertragen. Darum haben wir die Steuerung angepasst, sodass sie sich auf DualShock 4- und 5-Controllern genau richtig anfühlt.“

„Star Wars Republic Commando“ bietet euch die Möglichkeit, allerhand Trophäen zu sammeln. Während des Spielverlaufs erhaltet ihr Trophäen für eine Vielzahl von Erfolgen. Dazu zählen das Abschließen von Kampagnen und das Bekämpfen von Droiden. Zu den Favoriten des Entwicklerteams gehört die Trophäe „Blitzeblank“, die ihr erhalten könnt, wenn ihr euer Taktik-Visier stets blitzeblank haltet. Nachfolgend seht ihr einen Trailer zu „Star Wars Republic Commando“:

Delta Squad, reporting in. Classic FPS Star Wars Republic Commando hits PS4 on April 6, featuring updated controls and more: https://t.co/d3GXscAVCE pic.twitter.com/x3mfOy5XJz — PlayStation (@PlayStation) February 24, 2021

