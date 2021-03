PS5 bestellen: Amazon-Verkauf könnte heute starten

Die PS5 ist weiterhin Mangelware.

Die PS5 ist ein begehrtes Stück Hardware. Zwar nahmen zahlreiche Händler in den vergangenen Monaten Bestellungen an. Doch waren die Kontingente in der Regel nach wenigen Minuten aufgebraucht. Der größte Teil der Kundschaft ging leer aus. Daran wird sich in den kommenden Wochen und Monaten nicht viel ändern.

Nachdem in den vergangenen Monaten Händler wie Otto, Media Markt, Saturn und Co beliefert wurden, ist nach wie vor die Frage offen, wann Amazon wieder an der Reihe ist. Und die Chancen scheinen gar nicht schlecht zu stehen, dass der Versandriese hierzulande in dieser Woche weitere PS5-Bestellungen annimmt. Angeblich sollen 15.000 Exemplare zur Verfügung gestellt werden.

Tatsächlich könnte an dieser Aussage etwas dran sein. Denn bei Amazon Italien startete der Verkauf bereits im Laufe des Vormittags. Inzwischen sind alle Exemplare weg. Auch in Frankreich waren offenbar einige Exemplare verfügbar. Ein Blick auf die Produkteinträge von Amazon Deutschland dürfte daher nicht schaden:

Veröffentlicht wurde die PS5 am 19. November 2020 in zwei Editions. Dabei handelt es sich einerseits um die 399,99 Euro kostende Digital Edition und auf der anderen Seite um das Disk-Modell zum Preis von 499,99 Euro.

Mit einem schnelleren Nachschub kann in den kommenden Monaten durchaus gerechnet werden: Vor nicht allzu langer Zeit gab Sony bekannt bekannt, dass die Produktion fast sämtlicher PlayStation 4 Slim-Modelle (CUH-2000-Serie) sowie aller PlayStation 4 Pro-Modelle (CUH-7000-Serie) eingestellt wurde. Die freigewordenen Fertigungskapazitäten sollen der PS5-Herstellung zugute kommen. Sony selbst rechnet damit, dass sich die Liefersituation im zweiten Halbjahr 2021 langsam entspannen wird.

