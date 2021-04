Pulse 3D Headset: PS5-Headset momentan bei Amazon erhältlich

Für rund 100 Euro wandert das Headset in euren Besitz.

Das Pulse 3D Wireless-Headset war in den vergangenen Monaten nur vereinzelt im Handel anzutreffen. Doch wenn ihr schnell zuschlagt, könnt ihr die Hardware momentan recht unkompliziert bei Amazon ordern. Offenbar bekam der Händler Nachschub und kann das Headset für den gewohnten Preis von 99,99 Euro anbieten. Nachfolgend gelangt ihr direkt zum Produkteintrag.

Wann ist die PS5 wieder verfügbar?

In unserem Hardware-Test konnte das Pulse 3D Wireless-Headset gut abschneiden, auch wenn es einige Kritikpunkte gab.: „Wohlklingende Akustik, gute Funkleistung, leicht zu bedienen, vielseitig einsetzbar, optisch prima an das PS5-Design angepasst und dank niedrigem Gewicht, weicher Ohrmuscheln und flexiblem Kunststoffriemen über viele Stunden hinweg sehr angenehm zu tragen – das Pulse 3D bietet viel Leistung fürs Geld. Nicht ganz so überzeugend sind die Akkulaufzeit, sowie die Mikrofon-Monitoring-Funktion.“

Interessanter dürfte für viele Kunden die Verfügbarkeit der PS5 sein, die im Grunde schon vor dem Launch der neuen Hardware ausverkauft war. Inzwischen sind fast sechs Monate vergangen. Und noch immer taucht die Hardware nur vereinzelt im hiesigen Handel auf. Dennoch war es in den vergangenen Wochen mit viel Glück und Geduld möglich, eine Bestellung zu platzieren.

Sony gab vor einiger Zeit bekannt, dass die Produktion bis zum Ende des Jahres signifikant gesteigert werden soll. An anderer Stelle sickerte allerdings auch durch, dass die Lieferengpässe länger als erwartet andauern werden. Nach wie vor scheint die Verfügbarkeit von Chips der einschränkende Faktor zu sein – nicht nur in der Videospielindustrie. Mehr zur PS5 erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

