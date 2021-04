PS5: Die beliebtesten Features bei den Entwicklern – 3D-Audiotech hängt hinterher

Der 3D-Sound der PS5 haut die Entwickler bislang nicht vom Hocker. In einer Umfrage des offiziellen PlayStation-Magazins bezeichneten lediglich zehn Prozent der befragten Entwickler die neue Sound-Technologie als ihr Lieblingsfeature.

Der 3D-Sound lässt sich ausschließlich über kompatible Headsets nutzen.

Sonys PlayStation 5 besitzt mit der SSD-Festplatte, dem DualSense-Controller und dem 3D-Sound innovative Funktionen, die in der neuen Konsolengeneration für ein nie dagewesenes Spielerlebnis sorgen sollen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des offiziellen PlayStation-Magazins (UK-Edition) zeigt euch jetzt, wie beliebt die neuartigen Features bei den Entwicklern wirklich sind.

Die Geschwindigkeit der SSD-Fesplatte ist der Favorit

Mit großem Abstand ist die ultra-schnelle SSD-Festplatte der Konsole am beliebtesten. Ganze 60 Prozent der Befragten küren die SSD-Geschwindigkeit zu ihrer Lieblingsfunktion. Dadurch haben Entwickler die Möglichkeit, nervige Ladezeiten auf ein Minimum zu reduzieren und Spielinhalte binnen weniger Sekunden darzustellen. Insomniac Games möchte es in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ sogar ermöglichen, ganze Welten innerhalb nur einer einzigen Sekunde zu laden.

30 Prozent der Entwickler bezeichnen den DualSense-Controller als „sensationell“ und möchten sowohl das haptische Feedback als auch die adaptiven Trigger nutzen. Die Funktionen des Gamepads waren in den vergangenen Monaten ein großes Thema und wurden in Interviews von zahlreichen Entwicklern aufgegriffen.

Zum Beispiel behauptete der Game Director vom Roguelike-Shooter „Returnal“, das in Kürze für die PS5 erscheint, dass dank der DualSense-Funktionen „eine neue Dimension“ erreicht wird. Die Entwickler von Nekcom haben sich wegen des Controllers sogar dazu entschieden, ihr Rätsel-Spiel „Dying: 1983“ zeitexklusiv für die neue Sony-Konsole zu veröffentlichen.

Weit dahinter kommt schließlich die Tempest 3D Audiotech mit gerade einmal zehn Prozent. Die neue Audio-Technologie ist demzufolge nicht ganz so beliebt wie die oben genannten Funktionen, was vermutlich an den aktuellen Einschränkungen liegt. Dieses Feature beschränkt sich nämlich auf entsprechende Kopfhörer, während alle anderen Sound-Systeme nicht unterstützt werden. Erst zu einem späteren Zeitpunkt ist mit einer erweiterten Kompatibilität zu rechnen.

Microsoft setzt hier auf die etablierten Sound-Technologien Dolby Atmos und DTS:X, die in den meisten Wohnzimmern vertreten sind. Sony Interactive Entertainment hat sich lieber dazu entschieden, ein eigenes System zu entwickeln.

Es wird jedenfalls spannend zu sehen, inwiefern der 3D-Sound bei den Entwicklern an Relevanz gewinnen wird. Es bestehen keine Zweifel, dass die neue Audio-Funktion über großes Potenzial verfügt. Erst vor zwei Wochen zeigte sich der Art-Director von „Resident Evil Village“ beeindruckt von diesem System und behauptet, dass es im neuen Horror-Ableger den größten Unterschied ausmachen wird. Für „Returnal“ wurde sogar ein eigenes Team zusammengestellt, um euch eine ausgezeichnete Soundkulisse zu liefern.

