The Last of Us Part 2: Warum auf Heldentode verzichtet wurde

ACHTUNG SPOILER: In diesem Artikel werden Ereignisse aus der Handlung von "The Last of Us Part 2" aufgegriffen.

"The Last of Us Part 2" erzählt keine Heldengeschichte.

SPOILER-ARTIKEL: Wer die emotionale Fortsetzung zu „The Last of Us“ gespielt hat, musste schockiert mit ansehen, wie der einstige Hauptprotagonist Joel Miller brutal zur Strecke gebracht wird. Viele Fans waren emport und äußerten ihren Unmut über die sozialen Netzwerke. Naughty Dog wurde mit einem enormen Shitstorm konfrontiert, weil die Fans mit der Handlung nicht einverstanden waren.

Fans des ersten Teils hätten sich einen heldenhaften Tod und vor allem ein späteres Ableben von Joel gewünscht. Bei einer Spielzeit von ca. 25 Stunden tritt das handlungsweisende Ereignis schon nach wenigen Spielstunden auf. Ab diesem Zeitpunkt ist der frühere Schmuggler nur noch in Rückblenden zu sehen.

In der kürzlich stattgefundenen Ausgabe des „Script Apart“-Podcasts sprachen Game Director Neil Druckmann und Autorin Halley Gross über diese Entscheidung. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Charakter keinen glanzvollen Tod erhalten wird. Dies würde nicht zur Geschichte von „The Last of Us“ passen.

Das Spiel findet in einer düsteren, postapokalyptischen Welt statt, in der jeder Tag der Letzte sein kann. Das wird neben Joel auch am Tod von Jesse ersichtlich, der im Laufe der Erzählung wie aus dem Nichts das Zeitliche segnen musste. Die gesamte Handlung zeichnet sich durch einen realistischen und brutalen Erzählstil aus.

Joel ist nicht Iron-Man

Druckmann wollte nicht, dass Joel die Rolle eines klassischen Helden einnimmt: „Ich wollte nicht, dass es heldenhaft zur Sache geht. Ich wollte nicht, dass er Iron Man ist, der einmal mit den Fingern schnippst und die Welt rettet. Oder dass er gebissen wird und Ellie das Leben rettet. Mir ist bewusst, dass viele Leute genau das wollten und ich verstehe auch warum. Ich habe andere Geschichten erlebt, die sehr befriedigend waren, aber es war einfach nicht das, was wir im Sinn hatten.“

Wie wir bereits berichtet haben, existiert bereits ein grober Entwurf für einen dritten Teil. Druckmann erklärte, dass durch den Nachfolger „strukturelle und thematische Motive“ erschaffen wurden, an die sich die Verantwortlichen halten müssen, wenn sie einen weiteren Ableger produzieren. Schon im vergangenen November teilte PlayStation-CEO Jim Ryan mit, dass sie sich von der Kritik nicht verunsichern lassen und auch in Zukunft umstrittene Themen behandeln werden.

Im besagten Podcast wurden weitere interessante Informationen verraten. Unter anderem verriet Druckmann, warum aus dem Kinoprojekt nichts geworden ist. Außerdem war von einer alternativen Endsequenz die Rede, die aus einem bestimmten Grund entfernt wurde.

