Battlefield 2042: Screenshots, Termin und erste Details geleakt

Der neue Shooter schickt euch offenbar in ein modernes Setting.

Leaks gehören beim neuen „Battlefield“ offenbar zum Kernfeature. Nachdem häppchenweise Ausschnitte aus einem Trailer ans Tageslicht drangen, die Tonspur geleakt wurde und erste Trailer-Shots in den Umlauf kamen, folgten heute weitere Impressionen. So scheinen über EAs Origin-Plattform die ersten offiziellen Bilder und Grafiken zu „Battlefield 2042“ ins Netz gelangt zu sein.

Die Promobilder, die offenbar öffentlich zugänglich waren und in den sozialen Medien gepostet wurden, zeigen ein Setting in der nahen Zukunft und großflächige Karten. Ein Enthüllungstrailer für das Spiel soll im Laufe des Tages um 16 Uhr unserer Zeit folgen.

Schon im vergangenen Monat wurde eine stark komprimierte Version eines angeblichen „Battlefield 6“-Trailers veröffentlicht, gefolgt von einer Auswahl an „Battlefield 6“-Screenshots in minderwertiger Qualität. Später sickerte durch, dass dieses Videomaterial nur für interne Zwecke gedacht war.

Danach kam das Gerücht auf, dass der neue Shooter „Battlefield 2042“ heißen und EA in dieser Woche Pläne für eine offene Beta bestätigen wird. Sie soll bereits im laufenden Juni an den Start gehen.

Ausgehend vom Zusatz „2042“ würde der neue Shooter genau 100 Jahre nach dem ursprünglichen „Battlefield“-Spiel und 100 Jahre vor dem 2006er-Ableger „Battlefield 2142“ spielen.

Details zu Battlefield 2042

Zum Umfang von „Battlefield 2042“ gehören wohl sieben große Maps für bis zu 128 Spieler – darunter Schauplätze in Seoul und in der ägyptischen Wüste. Laut einer durchgesickerten Beschreibung könnt ihr eure Waffen anpassen, Gadgets nutzen, darunter einen Roboterhund und Wingsuits, und Fahrzeuge zum Einsatz bringen. Auch ist von einer Standard-, Gold- und Ultimate-Edition die Rede. Der Launch des Shooters soll am 15. Oktober 2021 erfolgen.

„Passt Waffen, Gadgets und Fahrzeuge im Kampf an, um ihn zu eurem Vorteil zu kippen. Beschwört einen für den Kampf gebauten Roboterhund, setzt einen Enterhaken ein oder zieht einen eigenen Wingsuit an. Wählt eure Rolle auf dem Schlachtfeld und stellt mit dem neuen Spezialistensystem maßgeschneiderte Trupps zusammen. Basierend auf den vier Klassen von Battlefield haben die Spezialisten ein einzigartiges Spezialgebiet und eine Eigenschaft – aber der Rest der Ausrüstung ist vollständig anpassbar“, so der Wortlaut im Leak.

More info from the Origin leak. – 7 maps will feature up to 128 players.

– Customize weapons, gadgets and vehicles in-battle.

– „Hand-tailored squads“ with the new Specialist system.

– Standard, gold, and ultimate editions available.#Battlefield #Battlefield2042 pic.twitter.com/UpqiahAKRV — Okami (@Okami13_) June 9, 2021

Der Shooter soll sich auf den „nächsten Weltkrieg“ konzentrieren. Die USA und Russland stehen im Mittelpunkt des globalen Konflikts und die Spieler übernehmen offenbar die Rolle einer „Eliteeinheit, die von diesen Supermächten angeheuert wurde“. Bestätigte Details erwarten euch ab 16. Uhr. Die Enthüllung von „Battlefield 2042“ könnt ihr live im Internet verfolgen.

