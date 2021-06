Alan Wake Remastered: Epic Games Store liefert Hinweis auf die Neuauflage

Seit einiger Zeit halten sich die Gerüchte, dass an einer bisher unangekündigten Remastered-Version von "Alan Wake" gearbeitet wird. Für frische Spekulationen sorgen in diesen Tagen die Datenbanken des Epic Games Store.

Befindet sich eine Remastered-Version zu "Alan Wake" in Arbeit?

Bereits im Sommer 2019 erreichte uns das Gerücht, dass im Auftrag von Remedy Entertainment an einer Remastered-Fassung von „Alan Wake“ gearbeitet wird.

Diese soll sich beim in Singapur ansässigen Entwicklerstudio Virtuous für die aktuellen Systeme in Entwicklung befinden. Während sich Virtuos und Remedy Entertainment weiter in Schweigen hüllen, könnten sich die Hinweise auf die Neuauflage aktuell verdichten. So tauchte „Alan Wake Remastered“ in der Zwischenzeit nämlich auch in den Datenbanken des Epic Games Store auf.

Partnerschaft mit Epic Games vor längerer Zeit bestätigt

Als offizielle Ankündigung von „Alan Wake Remastered“ sollten wir das Ganze zwar nicht verstehen, allerdings kündigte Remedy Entertainment bereits vor einigen Monaten eine Zusammenarbeit mit Epic Games an, aus der verschiedene Projekte hervorgehen werden. Denkbar wäre, dass sich darunter auch die Remastered-Fassung zum ursprünglich im Jahr 2010 veröffentlichten Mystery-Thriller befindet.

Auf eine Remastered-Fassung zum originalen „Alan Wake“ beschränkten sich die Gerüchte in der Vergangenheit allerdings nicht. Stattdessen merkte der Gamesbeat-Redakteur James Grubb, der als verlässliche Insider-Quelle gilt, Anfang April an, dass Remedy Entertainment zudem an einem Nachfolger in Form von „Alan Wake 2“ arbeitet, der von Anfang an als Multiplattform-Projekt konzipiert wurde.

Offiziell bestätigt wurden die Arbeiten am Sequel bisher allerdings nicht.

Final Fantasy VII Remake listing found on Epic Games Store backend https://t.co/u9G8OE7YNk as well as Alan Wake Remastered https://t.co/MZwo0hbR6u pic.twitter.com/XqU0jhr48I — Wario64 (@Wario64) June 18, 2021

