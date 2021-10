Elden Ring: Gameplay-Video vor dem Launch geleakt

"Elden Ring" erobert im kommenden Jahr die aktuellen Konsolen und den PC.

Am Wochenende wurde auf Youtube ein kurzer Gameplay-Clip zu „Elden Ring“ geleakt. Von mehreren Kanälen verschwand er zwar wieder. Doch auch auf Twitter ist die kurze Sequenz zu sehen, beispielsweise im weiter unten eingebetteten Tweet.

27 Sekunden Gameplay

Mit einer Länge von 27 Sekunden ist der Umfang des „Elden Ring“-Videos überschaubar. Zu sehen ist die Figur des Spielers, die sich in einer felsigen Umgebung mit einer großen Festung im Hintergrund umsieht. Laut Jeff Grubb basiert die Szene auf der Xbox One, vermutlich sogar auf der Upgrade-Version.

„Der Leaker sagt, dass es sich dabei um die Xbox One-Version handelt. Ich tippe aufgrund der Framerate auf die Xbox One X. Es ist ein paar Wochen alt. Die Capture-Hardware ist offenbar von schlechter Qualität“, so Grubb in einem Tweet.

Alleged Elden Ring footage from xbox One. pic.twitter.com/uaGbogXBrB — Jeff Grubb (@JeffGrubb) October 16, 2021

Bei genauerer Betrachtung lassen sich im Video zu „Elden Ring“ ein paar weitere Details erkennen. Zunächst einmal wurde die verwendete Rüstung bereits in einem anderen Trailer gezeigt und ist höchstwahrscheinlich die Startausrüstung für mindestens einen der Builds. Am oberen Rand des Bildschirms ist ebenfalls ein Kompass zu erkennen, der einen Wegpunkt anzeigt, wenn man nach Osten schaut.

Zu beachten ist, dass im Video eine noch unfertige Version in den Fokus rückt, die nicht repräsentativ für das endgültige Spiel ist. Letztendlich ist nicht bekannt, woher das Gameplay-Video von „Elden Ring“ stammt. Kurios ist allerdings, dass es sich um einen der kürzesten Leaks der jüngeren Vergangenheit handelt, aber für „Elden Ring“-Verhältnisse einen ziemlichen Umfang bietet, da frühere Leaks weniger als zehn Sekunden verschwommenes Off-Screen-Material zeigten.

Aus Japan trafen zudem neue Bilder zu „Elden Ring“ ein. Sie entstammen dem „Play Play Play“-Livestream und zeigen eine lebendige Spielwelt, wobei auch der Tag-Nacht-Zyklus des Spiels erkennbar ist:

Some more shots depicting day n nite cycles pic.twitter.com/ybheykqsLP — Mordecai (@EldenRingUpdate) October 16, 2021

Weitere Meldungen zu Elden Ring

Bis ihr selbst Hand anlegen und in die Spielwelt von „Elden Ring“ eintauchen könnt, vergeht nicht mehr viel Zeit. Sofern es zu keinen kurzfristigen Verschiebungen kommt, erscheint der Titel am 21. Januar 2022 für die Konsolen PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S sowie für den PC. Falls ihr zuvor mehr über das neuste Werk aus dem Hause From Software in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere News-Übersicht zu „Elden Ring„.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring