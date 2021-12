PS4 und PS5: Blockbuster-PSN-Angebote zu den Game Awards 2021

In der kommenden Nacht werden die Game Awards 2021 verliehen. Gleichzeitig kommt es zur Vorstellung etlicher Spiele. Grund genug, dachte sich Sony offenbar. um das Finale des Gamingjahres 2021 mit einem Sale zu feiern. Im PlayStation Store wurden in diesem Zuge mehr als 130 Spiele im Preis gesenkt.

Zu den Game-Award-Deals gehört unter anderem das PS5-Spiel „Deathloop“, das mit einem 50 Prozent-Rabatt versehen wurde. Statt 69,99 Euro zahlt ihr demnach nur 34,99 Euro. Gültig ist der Preis wie bei den anderen Deals bis zum 13. Dezember 2021.

Resident Evil Village, Demon’s Souls, It Takes Two und mehr

Ebenfalls günstiger bekommt ihr „Kena: Bridge of Spirits“. Die Standardversion für PS4 und PS5 wurde von 39,99 auf 27,99 Euro gesenkt, was einem Rabatt von 30 Prozent entspricht. Die Deluxe Edition des Titels wandert für 34,99 statt 49,99 Euro in euren Besitz. „Resident Evil Village“, das ihr wahlweise auf der PS4 und PS5 nutzen könnt, packt ihr für 30,09 statt 69,99 Euro in eure Bibliothek.

Das noch recht neue „Battlefield 2042“ ist ebenfalls im Sale. Während der Standardpreis der PS4-Fassung bei 69,99 Euro liegt, könnt ihr den Shooter im Rahmen des PSN-Sales für 49,69 Euro in eure Bibliothek packen. Auch die anderen Editions sind im Preis gesenkt. Das Kombipaket für PS4 und PS5 bekommt ihr beispielsweise für 59,99 statt 79,99 Euro.

ist ein weiterer Bestandteil der Game Awards-Aktion. Beim Rollenspiel aus dem Hause From Software werden bis zum oben genannten Termin 49,59 statt 79,99 Euro fällig. Die Deluxe Edition ist ebenfalls im Sale vertreten. Und natürlich bliebder Aktion nicht fern. Für 34,99 statt 69,99 Euro könnt ihr zuschlagen und den Ubisoft-Titel im Anschluss auf der PS4 und PS5 in Angriff nehmen.

Ebenfalls auf beiden Konsolen spielen könnt ihr „It Takes Two“. Und mit dem Rabatt von 38 Prozent bekommt ihr eines der Highlights des Jahres schon für 24,79 Euro. „Returnal“ bekam einen 25-Prozent-Rabatt verpasst und kostet somit 59,99 statt 79,99 Euro. „Little Nightmares II“ packt ihr für 20,09 statt 29,99 Euro in eure Besitzliste. Passend zum großen Finale könnt ihr ebenfalls „F1 2021“ mit einem Rabatt kaufen. Er lässt den Preis von 69,99 auf 34,99 Euro schrumpfen.

Ebenfalls im Angebot sind die Deluxe Edition von „Star Wars Jedi Fallen Order“ für 17,99 statt 59,99 Euro, der Shooter „Far Cry 6“ in mehreren Editions ab 41,99 Euro und „Alan Wake Remastered“ für 23,99 statt 29,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Den kompletten Sale haben wir nachfolgend verlinkt:

PlayStation Store: Game Awards Sale mit bis zu 60 Prozent Rabatt

Wenn ihr einmal im PlayStation Store seid, könnt ihr gleich die neuen PS Plus-Spiele für Dezember 2021 mitnehmen. Sie wurden am gestrigen Mittwoch freigeschaltet und stehen für PS Plus-Mitglieder ohne Zusatzkosten zum Download bereit. Und falls ihr noch kein Mitglied seid: Im PlayStation Store wird für Neukunden momentan ein 50 Prozent-Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft angeboten.

