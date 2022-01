PS4 & PS5: Eure persönliche PlayStation-Statistik für 2021

Das Jahr 2021 wurde mehr oder weniger erfolgreich beendet und in den zwölf Monaten dürften viele Spieler aufgrund der COVID-19-Situation deutlich mehr Zeit vor dem Bildschirm verbracht haben.

Schaut euch eure Statistik für 2021 an

Damit ihr euch im neuen Jahr noch einmal kräftig erschrecken und in Erfahrung bringen könnt, wie viele Stunden es am Ende waren, hat Sony für alle Spieler eine ganz persönliche Statistik veröffentlicht, die zeigt, wie lange ihr euch auf der PlayStation mit dem Gaming beschäftigt habt, wobei die Zahlen natürlich an ein einzelnes PSN-Konto gebunden sind.

Ebenfalls zeigt die Statistik nach dem Login an, welche Spiele ihr am häufigsten gezockt habt, wie viele Stunden es jeweils wurden, welche Generation bei euch dominierte und ob PlayStation VR genutzt wurde. Zudem sind die Trophäen ein großes Thema.

Auch einzelne Spiele werden explizit beleuchtet. So könnt ihr zum Beispiel herausfinden, wie viele Kilometer ihr in „Death Stranding“ gelaufen seid, was bei einem gewöhnlichen Spieldurchlauf eine Menge sein werden. Ebenfalls könnt ihr einen Blick auf globale Statistiken werfen und dabei herausfinden, was die gesamte Community im vergangenen Jahr erreicht hat. Beispielsweise kommt „Returnal“ auf mehr als zwölf Millionen gespielte Stunden, in denen 4,9 Millionen tote Scouts gezählt werden konnten.

Und natürlich dürfen die PS Plus-Spiele des vergangenen Jahres nicht fehlen. So könnt ihr in Erfahrung bringen, wie viele Games ihr im vergangenen Jahr ohne Zusatzkosten in eure Bibliothek gepackt habt. Anschauen könnt ihr euch eure ganz persönliche Statistik nach einem Klick auf diesen Link. Als Belohnung gibt es einen Code zum Herunterladen von vier kostenlosen Avataren, die sowohl PS5- als auch PS4-Benutzern zur Verfügung stehen.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Wie viele Spielstunden kamen bei euch im vergangenen Jahr auf den PlayStation-Konsolen zusammen und wie viele Trophäen konntet ihr dabei verdienen?

