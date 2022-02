Take-Two: Nachfolger zu L.A. Noire, Max Payne & Midnight Club geplant?

In dieser Woche legte der US-Publisher Take-Two Interactive die Geschäftszahlen zum am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Quartal vor, das für das Unternehmen mit Gewinnen in Höhe von umgerechnet 126,15 Millionen Euro zu Ende ging.

Anlässlich der vorgelegten Geschäftszahlen blickte Strauss Zelnick, der CEO und Präsident von Take-Two Interactive, ein wenig in die Zukunft und wies darauf hin, dass sein Unternehmen Nachfolger zu den beliebtesten hauseigenen Serien plant. Konkrete Namen nannte Zelnick zwar nicht, legte jedoch eine Grafik vor, auf der mit „L.A. Noire“, „Max Payne“ und „Midnight Club“ drei Franchises zu sehen waren, um die es in den letzten Jahren recht still wurde.

„Wir haben die stärkste und vielfältigste Pipeline in der Geschichte unseres Unternehmens, bestehend aus neuen geistigen Eigentumsrechten sowie Fortsetzungen vieler unserer geliebten Franchises. Wir freuen uns darauf, viele dieser Titel in den kommenden Monaten und darüber hinaus zu liefern“, heißt es hierzu weiter.

L.A. Noire: Part Two bereits seit einer Weile in Entwicklung?

Das Detektiv-Abenteuer „L.A. Noire“ beispielsweise wurde ursprünglich im Jahr 2011 für die PlayStation 3, die Xbox 360 und den PC veröffentlicht. 2017 folgten zudem Umsetzungen für die PS4, die Xbox One und die VR-Systeme. Zwar machten bereits Anfang 2020 Gerüchte um einen Nachfolger mit dem Namen „L.A. Noire: Part Two“ die Runde, offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Etwas länger her ist die Veröffentlichung des letzten „Midnight Club“-Ablegers, namentlich „Midnight Club: Los Angeles“, im Jahr 2008. Nach dem Release der „Midnight Club: Los Angeles Complete Edition“ im Jahr 2009 verschwand die Rennspiel-Serie leider in der Versenkung. Selbiges galt in den letzten Jahren für „Max Payne“. Hier erschien der letzte Titel in Form von „Max Payne 3“ im Jahr 2012 für die Konsolen und den PC.

Ob die hier angesprochenen Marken lediglich als Beispiele herhalten mussten oder in der Tat fortgesetzt werden sollen, wird die Zeit zeigen müssen. Offiziell bestätigt beziehungsweise angekündigt wurde bisher nämlich noch nichts.

