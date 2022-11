PlayStation Store: Shovelware und Trophäen-Schleudern vor dem Verbot?

Könnte Sony Interactive Entertainment zukünftig verstärkt gegen Shovelware und billig produzierte Titel im PlayStation Store vorgehen? Dies soll aus einem Brief an Entwickler hervorgehen, der dem Gaming-Magazin "Dex.exe" zugespielt wurde.

Seit Jahren werden die verschiedenen Download-Stores von billig produzierten Titeln überschwemmt, die nur einen bestimmten Zweck erfüllen: Den Spieler oder die Spielerin günstig und vor allem ohne großen Aufwand mit Achievements beziehungsweise Trophäen zu überschütten.

Bereits im Sommer zeichnete sich ab, dass die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment nicht mehr gewillt sind, diesem Treiben tatenlos zuzusehen. So wurde im August dieses Jahres beispielsweise „Press X for Trophies“ aus dem PlayStation Store verbannt. Wie ein Blick in den PlayStation Store zeigt, hatten wir es bei diesem Schritt allerdings nur mit der Spitze des sprichwörtlichen Eisberges zu tun.

Wie die Kollegen von „Dex.exe“ berichten, könnte sich Sony Interactive Entertainment aber endlich dazu entschieden haben, entschlossener gegen billige Shovelware beziehungsweise Trophäen-Schleudern vorzugehen und entsprechende Richtlinien zu erlassen.

Diese Inhalte sollen offenbar verboten werden

Laut dem Magazin wurde den Redakteuren von einem anonym bleiben wollenden Entwickler ein Schreiben zugespielt, aus dem hervorgeht, welche Inhalte im PlayStation Store zukünftig verboten werden sollen. Zum einen haben wir es hier mit klassischer Shovelware zu tun. Also Spielen, die ohne Rücksicht auf Qualität schnell produziert wurden, um sie in Massen für kleines Geld anzubieten. Ebenfalls betroffen sind laut dem Schreiben Titel, die sich nur marginal von anderen Produktionen unterscheiden und ansonsten identisch beziehungsweise massenhaft vorhanden sind – ein weiteres Merkmal von Shovelware.

In diesem Fall werden die Entwickler beziehungsweise Publisher dazu aufgefordert, „kleine, ähnliche Inhaltserlebnisse in einem einzigen Produkt zusammenzufassen und durch den In-Game-Commerce zu erweitern“. Explizit erwähnt werden in diesem Zusammenhang auch die Trophäen. Beispielsweise reiche es für eine Neuveröffentlichung nicht aus, ein bereits vorhandenes Konzept lediglich mit einem neuen Satz an Trophäen zu versehen. Auch Spiele, die nur darauf ausgelegt sind, in möglichst kurzer Zeit die Platin-Trophäe freizuschalten, sollen mit den neuen Maßnahmen der Vergangenheit angehören.

Entwicklern und Publishern, die gegen die neuen Richtlinien verstoßen, drohen laut dem Schreiben Sanktionen wie die Entfernung ihrer Inhalte aus dem PlayStation Store, eine komplette Sperre oder ein sogenannter „Shadowban“, bei dem Inhalte teilweise oder ganz ausgeblendet werden, ohne dass die Entwickler darüber in Kenntnis gesetzt werden.

Allerdings muss abschließend angemerkt werden, dass unklar ist, aus welcher Quelle das Schreiben stammt. Eine offizielle Bestätigung der Maßnahmen durch Sony Interactive Entertainment steht nämlich noch aus.

Quelle: Dex.exe

