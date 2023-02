Ein Teil der neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium wurde geleakt. So sind im Februar 2023 offenbar Games wie "Horizon Forbidden West" und "Resident Evil 7" dabei. Die vollständige Enthüllung der Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium erfolgt voraussichtlich heute Abend.

Heute werden die Februar-PS-Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium angekündigt. Die Enthüllung wird voraussichtlich gegen 17:30 Uhr erfolgen. Ein Teil der Neuzugänge wurde aber offenbar schon im Vorfeld geleakt. Verantwortlich zeichnet sich ein gewisser „billbil-kun“, der schon seit Jahren sehr zuverlässig die Neuzugänge von PlayStation Plus vorhersagt.

PS Plus Extra und Premium im Februar 2023

Demnach werden in Kürze die folgenden Neuzugänge in den Spielekatalog der Premium- und Extra-Stufen hinzugefügt:

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Scarlet Nexus (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Resident Evil 7: Biohazard (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Borderlands 3 (PS4, PS5)

Nur bei diesen vier Spielen wird es aber wohl nicht bleiben. Auch der Leaker weist darauf hin, dass noch mehr kommen wird, sodass die heutige Ankündigung das eine oder andere weitere Spiel in petto haben dürfte. In einer gesonderten Meldung werden wir heute Abend über die angekündigten Neuzugänge der Stufen Extra und Premium berichten.

Sofort gespielt werden können die für Februar geplanten PS Plus-Spiele von Extra und Premium noch nicht. Die Freischaltung erfolgt erst am Dienstag der kommenden Woche – also am 21. Februar 2023. Zur Verfügung stehen werden sie an diesem Tag voraussichtlich ab dem frühen Vormittag.

Um auf die Extra- und Premium-Spiele zuzugreifen zu können, müssen Spieler ein Abonnement der höheren Stufe von PlayStation Plus erwerben, die ebenfalls die Inhalte der günstigsten Stufe umfassen: Abonnenten der Einstiegsklasse Essential bekommen jeden Monat Zugang zu einer speziellen Sammlung an kostenlosen Spielen, die sie so lange nutzen können, solange ihr Abonnement aktiv ist.

Die Februar-Spiele für PS Plus Essential wurden bereits zum Download bereitgestellt. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr in der hier verlinkten Meldung.

PlayStation Plus kostet abhängig von der gewählten Stufe zwischen 59,99 und 119,99 Euro pro Jahr. Während schon ab der Essential-Stufe zahlreiche Features wie der Cloud-Speicher, der Zugriff auf Multiplayer-Modi und besondere Rabatte zur Verfügung stehen, erhalten Abonnenten der Stufen PS Plus Extra und Premium weitere Vorteile, darunter in der höchsten Stufe die Klassiker und das Streaming. Auf der offiziellen Webseite von Sony sind alle Bestandteile der drei PS Plus-Stufen zusammengefasst.

