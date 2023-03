Atlas Fallen: Morgen erfolgt die Gameplay-Enthüllung

Im vergangenen August erhielten wir im Rahmen der Gamescom einen ersten Blick auf das kommende Action-Rollenspiel „Atlas Fallen“, das bereits am 16. Mai 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden soll. Allerdings haben wir bisher noch nicht viel mehr aus dem neuesten Abenteuer der „The Surge“-Entwickler zu sehen bekommen.

Sandgleiten in der Mittagssonne

Inzwischen haben Focus Home Interactive und das Münchener Entwicklerstudio Deck 13 mitgeteilt, dass man am morgigen Mittwoch, den 15. März 2023 einen Gameplay-Reveal-Trailer zu „Atlas Fallen“ veröffentlichen wird. Um 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit möchte man uns somit einen ersten konkreteren Einblick in das Gameplay des sandigen Abenteuers gewähren, das sich nicht mehr nur von From Software-Abenteuern inspirieren lässt.

Vielmehr hatten die Entwickler bereits betont, dass man sich eher an die jüngsten „Horizon“- sowie „God of War“-Abenteuer orientiert. Doch ganz wird man die „Dark Souls“-Anleihen auch nicht fallen lassen, da die Spieler auch die Wahl erhalten, ob sie ein besonders schwieriges Spiel erleben möchten. Drei Schwierigkeitsgrade (Abenteuer, Standard, Schwer) werden in „Atlas Fallen“ angeboten und die passenden Herausforderungen für jeden Spieler mit sich bringen.

In „Atlas Fallen“ wird Deck 13 ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit zum Leben erwecken, in dem die Spieler über den Sand gleiten und legendäre Monster bezwingen können. Werdet ihr den Sand bändigen können?

