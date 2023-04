Avatar Frontiers of Pandora: Mit Coop, Mikrotransaktionen und Season-Pässen?

Avatar Frontiers of Pandora:

Weiter geht es mit den unbestätigten Details zum Open-World-Abenteuer "Avatar: Frontiers of Pandora". Laut dem Leaker "ScriptLeaksR6" werden unter anderem eine Coop-Unterstützung und Mikrotransaktionen geboten.

"Avatar: Frontiers of Pandora" befindet sich bei Ubisoft Massive in Arbeit.

In den vergangenen Tagen lieferte uns der Leaker „ScriptLeaksR6“ neben ersten Bildern mögliche Details zur offenen Spielwelt und der Geschichte von „Avatar: Frontiers of Pandora“.

Via Twitter legte „ScriptLeaksR6“ noch einmal nach und brachte weitere unbestätigte Informationen zu dem Open-World-Abenteuer in Umlauf. Zum einen wird „Avatar: Frontiers of Pandora“ laut dem Leaker nicht näher genannte Online- und Coop-Elemente unterstützen.

Angesichts der Tatsache, dass die „The Division“-Macher von Ubisoft Massive federführend für die Entwicklung verantwortlich sind, dürfte dieser Aspekt nur wenig überraschend kommen.

Weiter möchte „ScriptLeaksR6“ in Erfahrung gebracht haben, dass „Avatar: Frontiers of Pandora“ offenbar mit Live-Service-Elementen versehen und langfristig unterstützt wird.

Offizielle Enthüllung im Juni?

Demnach sind neben einer Ingame-Währung, mit der unterschiedliche Inhalte beziehungsweise Extras erworben werden können, auch ein Willkommens-Pass und Season-Pässe geplant. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von „ScriptLeaksR6“ bisher zwar nicht, allerdings suchten die Verantwortlichen von Ubisoft Massive bereits Anfang Januar nach einem Monetarisierungspezialisten. Eine Stellenausschreibung, die die Gerüchte um Ingame-Käufe in „Avatar: Frontiers of Pandora“ befeuerten.

Konkrete Details zu diesem Thema und dem First-Person-Titel an sich könnten im Juni dieses Jahres folgen. Wie Ubisoft kürzlich bestätigte, wird am 12. Juni 2023 um 19 Uhr unserer Zeit die nächste Episode des „Ubisoft Forward“-Formats stattfinden, in der ausgewählte Projekte vorgestellt werden sollen.

Konkrete Namen nannte der französische Publisher bisher zwar nicht, allerdings gilt als mehr oder weniger sicher, dass zu den präsentierten Titeln „Assassin’s Creed: Mirage“, „The Crew: Motorfest“ und „Avatar: Frontiers of Pandora“ gehören werden. Zuletzt deuteten geleakte Pre-Order-Boni an, dass die Präsentation des neuen „Avatar“-Titels bevorstehen könnte.

Um den Entwicklern von Ubisoft Massive mehr Zeit für den finalen Feinschliff einzuräumen, wurde „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) verschoben.

Versorgt werden der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

