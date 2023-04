Odyssey: Auch für PS5? Offenbar Name & Details zu Blizzards neuer Survival-Marke geleakt

Bekanntermaßen wird bei Blizzard Entertainment seit einer ganzen Weile an einer neuen Survival-Marke gearbeitet. Im Rahmen des aktuellen "Xbox Two"-Podcasts nannte Windows Central-Journalist Jez Corden unbestätigte Details zu der neuen Marke und machte zudem Hoffnung auf einen PS5-Release.

Im Januar 2022 bestätigten die Verantwortlichen von Blizzard Entertainment die laufenden Arbeiten an einer neuen Survival-Marke, die sich laut dem Studio bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet.

Abgesehen von der Tatsache, dass die „Diablo“- und „World of Warcraft“-Macher mit der Marke spielerisch neue Wege gehen möchten, wurden bisher allerdings keine konkreten Details genannt. Für neuen Gesprächsstoff sorgt in diesen Tagen der Windows Central-Journalist und Industrie-Insider Jez Corden, der weitere Details zur neuen Survival-Marke von Blizzard Entertainment in Erfahrung gebracht haben möchte.

Zum einen wies Corden darauf hin, dass der Titel wohl den Namen „Odyssey“ tragen wird. Einen Angaben zufolge ist sich Corden bei dieser Angabe zu 90 Prozent sicher. Zumal der Name bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche geistert.

Wird auch die PlayStation 5 versorgt?

Weiter führte Corden aus, dass wir es bei „Odyssey“ oder wie auch immer die Marke von Blizzard Entertainment im Endeffekt heißen wird, wohl mit einem Multiplattform-Projekt zu tun haben werden. Dies würde bedeuten, dass neben dem PC und den beiden Xbox Series-Konsolen auch die PlayStation 5 versorgt wird.

Hier ergänzte Corden allerdings, dass es sich bei den versorgten Plattformen lediglich um seine Vermutungen handelt. Über konkrete Insider-Informationen diesbezüglich verfüge er nicht. Abschließend heißt es, dass wir uns bei dem neuen Survival-Projekt der „Diablo“-Macher nicht auf ein grafisches Feuerwerk einstellen sollten.

Stattdessen ist mit einem Cartoon-Stil zu rechnen, der sich optisch ein wenig an Blizzard Entertainments erfolgreichem Multiplayer-Shooter „Overwatch“ orientiert. Aufgrund des verwendeten Grafikstils sei damit zu rechnen, dass das Survival-Projekt effektiv optimiert werden kann und somit auch auf schwächeren Plattformen wie älteren Gaming-PCs oder der Xbox Series S eine gute Figur macht.

Auch wenn Corden mit seinen gestreuten Informationen in der Vergangenheit gerne richtig lag, muss an dieser Stelle natürlich darauf hingewiesen werden, dass bisher keine seiner Angaben von Blizzard Entertainment kommentiert oder gar bestätigt wurden.

