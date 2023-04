Metal Gear Solid 3: Main-Theme „Snake Eater“ neu aufgenommen – Was steckt dahinter?

In der Vergangenheit hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das Entwicklerstudio Virtuos an einem Remake zum Stealth-Klassiker „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ arbeitet.

Für neue Spekulationen sorgte am vergangenen Wochenende die Synchronsprecherin und Sängerin Donna Burke, die via Twitter darauf hinwies, dass sie aktuell damit beschäftigt ist, das „Snake Eater“ genannte Main-Theme von „Metal Gear Solid 3“ neu einzusingen. Um erst gar keine neuen Gerüchte aufkommen zu lassen, wurde schnell klar gestellt, dass das neu eingesungene Theme nichts mit einem möglichen Remake zu tun hat.

Dies bestätigte Mason Lieberman, der als Senior-Composer beim chinesischen Publisher Tencent arbeitet und als Director des Projekts fungiert, das Burke in ihrem Tweet andeutete.

„Ich möchte hier niemandem die Parade verderben. Es soll nur vermieden werden, dass Fehlinformationen nach draußen gelangen: Wir arbeiten nicht am Metal Gear Solid 3 Remake. Wir arbeiten auch nicht für Tencent (bevor DIESE Verschwörung aufkommt!). Ja, wir arbeiten an Snake Eater. Ja, es klingt unglaublich“, führte Lieberman aus und wies darauf hin, dass weitere Details zu diesem Projekt zu gegebener Zeit folgen werden.

Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass das Remake zu „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ im Juni dieses Jahres angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden könnte. Laut einem Bericht der Kollegen von Videogames Chronicle wollte Konami die diesjährige E3 nutzen, um Neuankündigungen zu „Metal Gear Solid“ und „Castlevania“ vorzunehmen.

Da die E3 2023 in der Zwischenzeit abgesagt wurde, steht natürlich die Frage im Raum, auf welches Event die Verantwortlichen von Konami ausweichen könnten. Spekuliert wird, dass der Publisher auf ein eigenes Digital-Event setzen oder beispielsweise das Summer Game Fest 2023 (8. Juni 2023) für die besagten Neuankündigungen nutzen könnte.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Konami zu den Gerüchten um die Rückkehr von „Metal Gear Solid“ beziehungsweise „Castlevania“ steht nach wie vor aus.

Not to rain on anyone’s parade, but to avoid misinformation getting out there: We are not working on Metal Gear Solid 3 Remake 😅 We’re also not working for Tencent (before THAT conspiracy takes hold!).

Yes, we’re working on Snake Eater. Yes, it sounds incredible. TBA! https://t.co/fZ0Qf9OugT

— Mason Lieberman says „ffs it’s not MGS3“ (@MasonLieberman) April 15, 2023