PS Store-Deals: Großer Summer-Sale mit 2.800 Angeboten gestartet

Sony hat im PlayStation Store wie im Vorfeld angekündigt den großen Summer-Sale gestartet. Die neue Rabattaktion umfasst mehr als 2.800 Angebote aus den unterschiedlichsten Genres. Gleichermaßen sind ältere als auch neuere Games vertreten. Inbegriffen sind besondere Editions von Spielen sowie Addons.

Allzu überzeugend sind die Rabatte allerdings nicht immer. Das gilt beispielsweise für „Hogwarts Legacy“, das im Rahmen des Sales 20 Prozent weniger kostet. Im Fall der PS4-Version werden 55,99 statt 69,99 Euro fällig. Die PS5-Version schlägt mit 59,99 statt 74,99 Euro zu Buche. Hier haben einige andere Händler auch jenseits von Sales bessere Angebote auf Lager. Im PlayStation Store sind es allerdings die bisher niedrigsten Preise.

Ein weiteres Angebot ist „Elden Ring“. Für 48,99 statt 69,99 Euro können Spieler im Rahmen des Summer Sales im PlayStation Store zuschlagen. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 30 Prozent. Die Deluxe Edition des FromSoftware-Titels kostet 62,99 statt 89,99 Euro.

Während viele Fans gespannt auf die Fortsetzungen der TV-Serie und der Spielereihe sind, kann „The Last of Us Part 1“ für 59,99 statt 79,99 Euro aus dem PlayStation Store geladen werden. Die Digital Edition gibt es für 69,29 statt 89,99 Euro. PS Plus-Premium-Mitglieder können zuvor eine Trial herunterladen. „The Last of Us Part 2“ ist ebenfalls im Sale vertreten und kostet 19,99 statt 39,99 Euro.

Horizon, Uncharted und mehr

Der Kauf von „Horizon Forbidden West“ ergibt zumindest für PS Plus-User ab der Extra-Stufe momentan wenig Sinn, da der Titel in der Bibliothek verweilt. Mit 49,59 statt 74,99 Euro fällt der Betrag dank des neusten Sales allerdings überschaubarer als gewohnt aus. Die „Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition“ kostet 59,39 statt 89,99 Euro.

Wiederholt im Sale dabei ist „Forspoken“. Für 39,99 statt 79,99 Euro können Spieler zuschlagen. Deutlich weniger kostet das ältere „Unravel Two“. Hier sind es 4,99 statt 19,99 Euro.

Ebenfalls im Sale vertreten sind „Stray“ für 22,49 Euro, „Dead by Daylight“ für 17,99 Euro, der „Goat Simulator 3“ für 17,99 Euro und „Anno 1800“ für 25,99 Euro. Die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ schlägt mit 9,99 Euro zu Buche, ist aber auch in der PS Plus Extra-Sammlung vertreten. „Insurgency: Sandstorm“ kann für 19,99 Euro mitgenommen werden. Und „A Plague Tale: Innocence“ ist für 11,99 Euro im Angebot.

Das war längst nicht alles. Die Komplettübersicht über die mehr als 2.800 Angebote des Summer-Sales findet ihr direkt im PlayStation Store und könnt dort ebenfalls Filter zum Einsatz bringen.

Auch die neusten PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium stehen inzwischen zum Download bereit. Sie können seit gestern ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 gebracht werden. Unsere Übersicht zu PS Plus Extra und Premium im Juli 2023 öffnet sich nach einem Klick auf den Link.

